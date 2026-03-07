Autoridades estadounidenses y mexicanas capturaron en Guanajuato a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presunto colaborador del Cártel del Golfo buscado por su participación en el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

La detención fue anunciada este viernes por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el comunicado oficial, el operativo se realizó en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

La operación contó con la participación de la Fiscalía General de México y con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Buscado por tráfico de múltiples drogas

Bazán-Salinas tenía una orden de captura internacional emitida el 21 de enero.

En ese momento, las autoridades estadounidenses difundieron una alerta junto con su fotografía para facilitar su localización.

De acuerdo con la investigación, el detenido está acusado de participar en el tráfico de diversos cargamentos de drogas.

Entre las sustancias que presuntamente trasladaba hacia Estados Unidos se encuentran cocaína, metanfetamina y marihuana.

Las autoridades consideran que el sospechoso formaba parte de una red dedicada al contrabando de narcóticos entre México y territorio estadounidense.

Operaciones recientes contra el narcotráfico

La captura de Bazán-Salinas se suma a otras operaciones recientes contra figuras del crimen organizado buscadas por Estados Unidos.

Uno de los casos más destacados ocurrió en febrero, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Oseguera Cervantes era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y murió durante un operativo militar.

Ese hecho fue considerado un golpe importante contra el narcotráfico en México.

Sin embargo, su muerte también provocó episodios de violencia en varias regiones del país.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Las autoridades señalaron que la detención refleja el aumento de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

En los últimos meses, ambos países han intensificado los operativos conjuntos contra organizaciones criminales.

Además, el Gobierno mexicano ha incrementado las extradiciones de presuntos miembros de cárteles solicitados por la justicia estadounidense.

Entre 2025 y 2026, al menos 37 personas vinculadas con organizaciones criminales fueron entregadas a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Estas acciones forman parte de una estrategia bilateral destinada a debilitar las redes del narcotráfico que operan en ambos lados de la frontera.