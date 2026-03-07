El presidente Donald Trump confirmó que asistirá este sábado al traslado solemne de los cuerpos de seis soldados estadounidenses muertos en Kuwait tras un ataque con dron.

El acto se celebrará en la Base Aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde llegarán los restos de los militares para su repatriación oficial.

El mandatario anunció su participación en la ceremonia a través de su cuenta en la red social Truth Social.

Trump explicó que viajará acompañado por la primera dama y varios miembros de su gabinete para rendir homenaje a los soldados fallecidos.

“Mañana iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez”, escribió el presidente.

Un acto solemne conocido como traslado digno

El traslado digno es una ceremonia militar utilizada por Estados Unidos para recibir los restos de soldados caídos en operaciones en el extranjero.

Durante el acto se rinde homenaje a los militares mientras sus cuerpos son trasladados desde el avión militar hasta vehículos oficiales.

La Casa Blanca señaló que Trump desea estar presente para mostrar respeto a las familias de los fallecidos.

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, el presidente quiere acompañar a los familiares en un momento de profundo dolor.

“El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado digno de estos héroes estadounidenses para estar junto a sus seres queridos”, explicó la portavoz.

Seis militares muertos en Kuwait

Los seis soldados pertenecían a una unidad de reserva con base en Des Moines, en el estado de Iowa.

Murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones militares en Port Shuaiba, Kuwait.

El ataque ocurrió un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades estadounidenses consideran que el ataque forma parte de las represalias vinculadas al conflicto regional.

Escalada de tensión en Medio Oriente

La muerte de los soldados se produce en medio de una creciente escalada del conflicto con Irán.

Desde finales de febrero, varios países de la región han registrado ataques con drones y misiles.

Las autoridades estadounidenses han advertido que la situación podría intensificarse.

Funcionarios del Gobierno han señalado que el conflicto todavía podría provocar más bajas antes de que termine la operación militar.