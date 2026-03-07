Hay algo irresistible en el contraste entre una crema de limón intensa y un merengue apenas dorado en la superficie. Este postre de limón con merengue se sirve en vasitos individuales, donde cada capa se ve antes de probarla. Abajo, una crema brillante y suave. Encima, una nube firme que se tuesta hasta formar líneas doradas.

No es empalagoso. El limón marca el ritmo con su acidez limpia, mientras el merengue aporta dulzor ligero y textura aérea. Es un postre que funciona tanto al final de una comida abundante como en una mesa más delicada.

Ingredientes

Para la crema de limón

1/2 taza de jugo de limón recién exprimido

Ralladura de 1 limón

3/4 de taza de azúcar

3 yemas de huevo

1 huevo entero

80 g de mantequilla en cubos

Para el merengue

3 claras de huevo

1/2 taza de azúcar

1 pizca de sal

Preparación

En una cacerola, mezcla el jugo de limón, la ralladura, el azúcar, las yemas y el huevo. Cocina a fuego medio bajo, removiendo constantemente hasta que espese. Retira del fuego y añade la mantequilla poco a poco, mezclando hasta integrar. Vierte la crema en vasitos y deja enfriar completamente.

Para el merengue:

Bate las claras con la pizca de sal hasta que comiencen a formar picos suaves. Incorpora el azúcar gradualmente y continúa batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante. Coloca el merengue sobre la crema fría con una cuchara o manga pastelera. Tosta ligeramente con soplete o bajo el grill del horno hasta que se formen vetas doradas.

Consejos útiles

Cocina la crema a fuego bajo para evitar que los huevos se corten.

Si quedan grumos, pásala por un colador antes de enfriar.

El merengue debe colocarse cuando la crema esté completamente fría.

Sirve frío, con el merengue recién tostado.

Este postre de limón con merengue se presenta brillante, con el contraste entre amarillo intenso y blanco dorado. Al romper la superficie, la cuchara atraviesa la capa tostada y llega a la crema ácida que equilibra cada bocado. Es ligero en apariencia, pero firme en carácter.