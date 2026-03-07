Menu
Vasitos de limón con merengue tostado, equilibrio perfecto entre ácido y dulce

Hay algo irresistible en el contraste entre una crema de limón intensa y un merengue apenas dorado en la superficie. Este postre de limón con merengue se sirve en vasitos individuales, donde cada capa se ve antes de probarla. Abajo, una crema brillante y suave. Encima, una nube firme que se tuesta hasta formar líneas doradas.

No es empalagoso. El limón marca el ritmo con su acidez limpia, mientras el merengue aporta dulzor ligero y textura aérea. Es un postre que funciona tanto al final de una comida abundante como en una mesa más delicada.

Ingredientes

Para la crema de limón

  • 1/2 taza de jugo de limón recién exprimido
  • Ralladura de 1 limón
  • 3/4 de taza de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • 80 g de mantequilla en cubos

Para el merengue

  • 3 claras de huevo
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 pizca de sal

Preparación

  1. En una cacerola, mezcla el jugo de limón, la ralladura, el azúcar, las yemas y el huevo.
  2. Cocina a fuego medio bajo, removiendo constantemente hasta que espese.
  3. Retira del fuego y añade la mantequilla poco a poco, mezclando hasta integrar.
  4. Vierte la crema en vasitos y deja enfriar completamente.

Para el merengue:

  1. Bate las claras con la pizca de sal hasta que comiencen a formar picos suaves.
  2. Incorpora el azúcar gradualmente y continúa batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
  3. Coloca el merengue sobre la crema fría con una cuchara o manga pastelera.
  4. Tosta ligeramente con soplete o bajo el grill del horno hasta que se formen vetas doradas.

Consejos útiles

  • Cocina la crema a fuego bajo para evitar que los huevos se corten.
  • Si quedan grumos, pásala por un colador antes de enfriar.
  • El merengue debe colocarse cuando la crema esté completamente fría.
  • Sirve frío, con el merengue recién tostado.

Este postre de limón con merengue se presenta brillante, con el contraste entre amarillo intenso y blanco dorado. Al romper la superficie, la cuchara atraviesa la capa tostada y llega a la crema ácida que equilibra cada bocado. Es ligero en apariencia, pero firme en carácter.

