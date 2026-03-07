Hay algo irresistible en el contraste entre una crema de limón intensa y un merengue apenas dorado en la superficie. Este postre de limón con merengue se sirve en vasitos individuales, donde cada capa se ve antes de probarla. Abajo, una crema brillante y suave. Encima, una nube firme que se tuesta hasta formar líneas doradas.
No es empalagoso. El limón marca el ritmo con su acidez limpia, mientras el merengue aporta dulzor ligero y textura aérea. Es un postre que funciona tanto al final de una comida abundante como en una mesa más delicada.
Ingredientes
Para la crema de limón
- 1/2 taza de jugo de limón recién exprimido
- Ralladura de 1 limón
- 3/4 de taza de azúcar
- 3 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- 80 g de mantequilla en cubos
Para el merengue
- 3 claras de huevo
- 1/2 taza de azúcar
- 1 pizca de sal
Preparación
- En una cacerola, mezcla el jugo de limón, la ralladura, el azúcar, las yemas y el huevo.
- Cocina a fuego medio bajo, removiendo constantemente hasta que espese.
- Retira del fuego y añade la mantequilla poco a poco, mezclando hasta integrar.
- Vierte la crema en vasitos y deja enfriar completamente.
Para el merengue:
- Bate las claras con la pizca de sal hasta que comiencen a formar picos suaves.
- Incorpora el azúcar gradualmente y continúa batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Coloca el merengue sobre la crema fría con una cuchara o manga pastelera.
- Tosta ligeramente con soplete o bajo el grill del horno hasta que se formen vetas doradas.
Consejos útiles
- Cocina la crema a fuego bajo para evitar que los huevos se corten.
- Si quedan grumos, pásala por un colador antes de enfriar.
- El merengue debe colocarse cuando la crema esté completamente fría.
- Sirve frío, con el merengue recién tostado.
Este postre de limón con merengue se presenta brillante, con el contraste entre amarillo intenso y blanco dorado. Al romper la superficie, la cuchara atraviesa la capa tostada y llega a la crema ácida que equilibra cada bocado. Es ligero en apariencia, pero firme en carácter.