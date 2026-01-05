La industria tecnológica se prepara para mostrar su visión del futuro en una nueva edición del CES Las Vegas, la mayor Feria de Electrónica de Consumo del mundo, que este lunes celebra su jornada previa dedicada a medios de comunicación y a algunas de las empresas más influyentes del sector. Antes de que la exhibición abra oficialmente al público, compañías como Nvidia, Panasonic, Sony y Honda adelantan sus anuncios más ambiciosos en presentaciones clave.

El CES Las Vegas se ha consolidado como el principal escaparate global para la innovación tecnológica. Cada año, el evento reúne a miles de empresas, desarrolladores y expertos que buscan marcar el rumbo de la industria en áreas como inteligencia artificial, movilidad, entretenimiento digital, dispositivos conectados y sostenibilidad. La jornada inicial, reservada para prensa y socios estratégicos, suele concentrar los anuncios más relevantes.

Entre las compañías con mayor expectativa se encuentra Nvidia, cuyo papel en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y al procesamiento gráfico la ha convertido en una de las protagonistas habituales del evento. También Panasonic y Sony, dos gigantes históricos de la electrónica de consumo, aprovecharán el escenario del CES Las Vegas para presentar avances en imagen, sonido y soluciones tecnológicas aplicadas al hogar y al entretenimiento.

La presencia de Honda refuerza una de las grandes tendencias de la feria en los últimos años: la convergencia entre tecnología y movilidad. Los fabricantes de automóviles utilizan el CES no solo para mostrar prototipos, sino para exponer su estrategia en electrificación, conducción autónoma y conectividad, áreas que están transformando la industria automotriz.

Más allá de los grandes nombres, el CES Las Vegas funciona como un termómetro del sector tecnológico global. Startups y empresas emergentes comparten espacio con multinacionales consolidadas, generando un entorno donde se anticipan cambios que impactarán tanto en la vida cotidiana como en los modelos de negocio.

Tras esta jornada inicial, la feria abrirá sus puertas al público general y a profesionales del sector, con miles de expositores repartidos por distintos espacios de Las Vegas. Durante varios días, el CES Las Vegas será el epicentro de anuncios, demostraciones y debates que definirán las prioridades tecnológicas del año, confirmando su papel como el evento más influyente del sector a nivel mundial.