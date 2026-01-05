Nueva York atraviesa una de las temporadas de influenza más intensas de los últimos años. El Departamento de Salud del estado informó que, durante la semana que terminó el 27 de diciembre, 4,546 personas fueron hospitalizadas por influenza, la cifra semanal más alta registrada hasta ahora. Esto representa un aumento del 24 por ciento respecto a la semana anterior.

El repunte llegó después de otro récord. En la semana que terminó el 20 de diciembre, el estado notificó 72,133 casos de influenza, la mayor cantidad de infecciones reportadas en un solo periodo desde que se lleva control sistemático.

Estas cifras han encendido alertas entre autoridades sanitarias y hospitales, que enfrentan una alta demanda en plena temporada invernal.

Qué es la influenza y por qué preocupa

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por virus que infectan la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. Puede provocar desde cuadros leves hasta enfermedades graves y, en determinadas circunstancias, la muerte.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina. Incluyen fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga intensa. En algunos casos, especialmente en niños, pueden presentarse vómitos o diarrea. No todas las personas con influenza desarrollan fiebre.

Un estudio de hogares realizado entre 2017 y 2023 reveló que alrededor del 8 por ciento de las personas con influenza confirmada no presentó síntomas, lo que facilita la transmisión sin que el contagio sea detectado.

Cómo se propaga el virus

La influenza se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se generan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Las personas pueden contagiar el virus desde un día antes de que aparezcan los síntomas y hasta cinco o siete días después. En niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados, el periodo de contagio puede ser más prolongado. El tiempo de incubación suele ser de uno a cuatro días.

Grupos con mayor riesgo de complicaciones

Aunque cualquier persona puede contraer influenza, el riesgo de complicaciones graves es mayor en adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o afecciones cardíacas, personas con obesidad severa, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años.

Las complicaciones pueden incluir neumonía, infecciones de oído, sinusitis y el empeoramiento de enfermedades crónicas preexistentes.

Prevención y vacunación

El CDC señala que la vacunación anual es la herramienta más importante para prevenir la influenza. Aunque no evita todos los contagios, reduce de forma significativa el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Otras medidas preventivas incluyen el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mejorar la ventilación en espacios cerrados.

Una señal clara en plena temporada invernal

Las cifras récord registradas en Nueva York muestran que la influenza sigue siendo un problema serio de salud pública. La combinación de alta transmisibilidad, casos asintomáticos y mayor interacción social durante el invierno crea el escenario perfecto para una propagación acelerada.

La influenza no es un resfriado común. Cuando las hospitalizaciones aumentan de esta manera, los datos dejan de ser números y se convierten en una advertencia clara. La prevención sigue siendo la defensa más eficaz.