Farándula/"Primate": una pesadilla tropical llega a los cines el 9 de enero

“Primate”: una pesadilla tropical llega a los cines el 9 de enero

© 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesia: HM Communications

El cine de terror arranca el 2026 con una propuesta intensa y visceral. “Primate” llegará a los cines el 9 de enero de 2026, presentando una historia donde unas vacaciones soñadas se transforman en una lucha desesperada por sobrevivir.

La sinopsis de Primate plantea un escenario tan atractivo como inquietante. Un grupo de amigos decide disfrutar de una escapada tropical, buscando descanso, diversión y desconexión. Sin embargo, lo que comienza como una experiencia paradisíaca pronto se convierte en una pesadilla marcada por el miedo, el instinto y la violencia primitiva.

La película apuesta por un enfoque de terror y supervivencia, alejándose del horror tradicional para adentrarse en un relato más crudo y físico. A medida que la situación se descontrola, los personajes se ven obligados a enfrentarse no solo a una amenaza externa, sino también a sus propios límites, miedos y decisiones morales.

Ambientada en un entorno natural que pasa de ser idílico a completamente hostil, Primate utiliza el aislamiento y la naturaleza salvaje como elementos clave para construir tensión. El contraste entre el paisaje tropical y el horror que se desata refuerza el tono inquietante de la historia.

Con este estreno, Primate se perfila como una opción atractiva para los amantes del cine de terror que buscan historias de alto impacto, donde la supervivencia se convierte en el eje central del relato. Su llegada a las salas en enero promete iniciar el año con una experiencia intensa y perturbadora.

El 9 de enero de 2026, el público podrá descubrir cómo unas vacaciones aparentemente perfectas pueden transformarse en un descenso al horror más primitivo.

Estan son las primeras imagenes de la pelicula

El director Johannes Roberts en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Johnny Sequoyah como «Lucy» y el director Johannes Roberts en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Troy Kotsur como «Adam» y Gia Hunter como «Erin» en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Johnny Sequoyah como «Lucy» en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Victoria Wyant como «Kate» y Johnny Sequoyah como «Lucy» en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Jessica Alexander como «Hannah» y Miguel Torres Umba como «Ben» en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.
Victoria Wyant como «Kate», Jessica Alexander como «Hannah», Gia Hunter como «Erin» y Johnny Sequoyah como «Lucy» en Primate, de Paramount Pictures. © 2025 PARAMOUNT PICTURES. Cortesía: HM Communications.

El Especialito

El Especialito

