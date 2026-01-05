Menu
Home/Noticias/Arrestan a un hombre por atacar la residencia del vicepresidente JD Vance en Ohio

Arrestan a un hombre por atacar la residencia del vicepresidente JD Vance en Ohio

Facebook
Twitter
Pinterest
El vicepresidente JD Vance durante la toma de posesión como 50.º vicepresidente de los Estados Unidos, con su esposa sosteniendo el libro para él y sus tres hijos presenciando la ceremonia.Autor de la fotografía: Oficina del Vicepresidente de los Estados Unidos.Foto cortesia: WikiMedia Commons.

Un hombre fue arrestado durante la madrugada de este lunes tras presuntamente causar daños materiales en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ubicada en el estado de Ohio. El incidente ocurrió poco después de la medianoche y fue atendido por agentes del Servicio Secreto, que confirmaron que el vicepresidente y su familia no se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

De acuerdo con un comunicado oficial, la casa de JD Vance estaba desocupada cuando el sospechoso rompió varias ventanas y provocó daños a la propiedad. El Servicio Secreto señaló que el vicepresidente y su familia habían salido del estado con anterioridad, por lo que no hubo personas en riesgo durante el ataque.

Un portavoz de Vance confirmó posteriormente que tanto él como su esposa, Usha, y el resto de su familia se encuentran en buen estado. La rápida aclaración buscó disipar cualquier preocupación sobre la seguridad del vicepresidente, quien actualmente cumple funciones en Washington D.C.

El sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia de la Policía de Cincinnati, donde enfrenta cargos iniciales por daños a la propiedad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los posibles motivos detrás del ataque. El Servicio Secreto indicó que continúa colaborando con las fuerzas policiales locales y con la Fiscalía para evaluar si se presentarán cargos adicionales.

La casa de JD Vance fue adquirida en 2018 por aproximadamente 1,4 millones de dólares, según registros oficiales. La propiedad se encuentra en el barrio de East Walnut Hills, una zona residencial de Cincinnati situada a orillas del río Ohio. Se trata de una vivienda privada que el vicepresidente utiliza cuando se encuentra fuera de la capital estadounidense.

Como ocurre con sus predecesores, cuando JD Vance se encuentra en Washington, reside en el Observatorio Naval de Estados Unidos, la residencia oficial de los vicepresidentes desde la década de 1970. Este tipo de residencias privadas, aunque protegidas, no siempre cuentan con el mismo nivel de seguridad permanente que los domicilios oficiales.

El ataque a la casa de JD Vance ha reavivado el debate sobre la seguridad de los altos funcionarios fuera de Washington y el aumento de incidentes contra propiedades vinculadas a figuras políticas, en un contexto de creciente polarización en el país.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
El juez Alvin Hellerstein asumirá el caso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York
January 5, 8:30 AM
By
Noticias
Petro responde a Trump y advierte que defenderá la soberanía de Colombia
January 5, 8:00 AM
By
Noticias
El petróleo repunta tras la intervención de EEUU en Venezuela y decisión de la OPEP+
January 5, 7:30 AM
By
Noticias
Nicolás Maduro comparece por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York
January 5, 7:00 AM
By
Noticias
Edmundo González dice que la captura de Maduro no basta sin liberar presos políticos
January 4, 9:00 AM
By
Noticias
Trump amenaza a Petro con una intervención similar a la de Venezuela
January 4, 8:00 AM
By
Noticias
Diosdado Cabello llama a la calma tras ataque de EEUU y denuncia masacre
January 3, 8:30 AM
By
Noticias
EEUU afirma que Nicolás Maduro será juzgado y descarta nuevas acciones militares
January 3, 8:15 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *