El proceso judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quedará en manos del juez federal Alvin K. Hellerstein, una de las figuras más experimentadas del sistema judicial de Estados Unidos. Con 92 años y una extensa trayectoria en casos de alto perfil, el magistrado será el encargado de supervisar las primeras etapas del juicio en el Distrito Sur de Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein fue designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y desde 2011 mantiene el estatus de juez senior, lo que le permite continuar activo en procesos selectos. Su carrera está marcada por el manejo de litigios complejos relacionados con crimen organizado, terrorismo, delitos financieros y estructuras criminales transnacionales, un perfil que encaja con la magnitud del caso que ahora enfrenta.

Nacido en Nueva York en diciembre de 1933, Hellerstein se formó en la Universidad de Columbia y sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Posteriormente ejerció durante casi cuatro décadas en el bufete Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde se especializó en disputas comerciales antes de incorporarse al poder judicial federal.

El juez Alvin Hellerstein no es ajeno a investigaciones de gran impacto. Ha presidido procesos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, juicios contra altos ejecutivos financieros y causas vinculadas a exfuncionarios venezolanos, incluido Hugo “El Pollo” Carvajal. Además, ya estaba al frente del expediente de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, lo que le otorga un conocimiento previo del caso.

La acusación actual, ampliada y hecha pública recientemente, incluye cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra y uso de artefactos destructivos. Por primera vez, también incorpora a Cilia Flores, señalada por la Fiscalía por su presunta participación en la coordinación logística y organizativa de la red criminal.

El caso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street. Esta corte ha sido escenario de juicios históricos contra figuras como Joaquín “el Chapo” Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exproductor Harvey Weinstein.

En resoluciones previas, el juez Alvin Hellerstein ha subrayado la importancia de garantizar un juicio justo incluso en casos vinculados a organizaciones criminales. Ese principio marcará el rumbo de un proceso que podría tener consecuencias políticas y judiciales de alcance internacional.