Este chocolate caliente es justo lo que necesitas después de un día entero de compras de Black Friday, filas interminables, ofertas dudosas y el caos emocional de sacar todas las decoraciones navideñas del clóset. Es cremoso, cálido y lo suficientemente indulgente como para que olvides por un momento todo el desastre que dejaste en la sala.

Se prepara rápido, sabe a abrazo y es la mejor manera de cerrar el día sin perder la cordura.

Ingredientes (2 tazas)

2 tazas de leche entera

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

2 cucharadas de azúcar (ajusta al gusto)

¼ taza de chispas de chocolate semidulce

½ cucharadita de vainilla

Una pizca de sal

Crema batida o malvaviscos (opcional)

Preparación

En una olla pequeña, calienta la leche a fuego medio. Agrega el cacao en polvo, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla hasta que no queden grumos. Añade las chispas de chocolate y revuelve hasta que se derritan por completo. Incorpora la vainilla y mezcla. Sirve caliente, con crema batida o malvaviscos si quieres hacerlo aún más reconfortante.

Consejos

Cambia parte de la leche por media crema para un chocolate más espeso.

Si quieres un toque diferente, añade canela o una pizca de nuez moscada.

Para adultos, puedes agregar un chorrito de Baileys o ron.

Este chocolate caliente es el cierre perfecto para un día caótico, cansado y lleno de bolsas, cajas y luces que mágicamente se enredan solas.