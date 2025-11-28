Este chocolate caliente es justo lo que necesitas después de un día entero de compras de Black Friday, filas interminables, ofertas dudosas y el caos emocional de sacar todas las decoraciones navideñas del clóset. Es cremoso, cálido y lo suficientemente indulgente como para que olvides por un momento todo el desastre que dejaste en la sala.
Se prepara rápido, sabe a abrazo y es la mejor manera de cerrar el día sin perder la cordura.
Ingredientes (2 tazas)
- 2 tazas de leche entera
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
- 2 cucharadas de azúcar (ajusta al gusto)
- ¼ taza de chispas de chocolate semidulce
- ½ cucharadita de vainilla
- Una pizca de sal
- Crema batida o malvaviscos (opcional)
Preparación
- En una olla pequeña, calienta la leche a fuego medio.
- Agrega el cacao en polvo, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla hasta que no queden grumos.
- Añade las chispas de chocolate y revuelve hasta que se derritan por completo.
- Incorpora la vainilla y mezcla.
- Sirve caliente, con crema batida o malvaviscos si quieres hacerlo aún más reconfortante.
Consejos
- Cambia parte de la leche por media crema para un chocolate más espeso.
- Si quieres un toque diferente, añade canela o una pizca de nuez moscada.
- Para adultos, puedes agregar un chorrito de Baileys o ron.
Este chocolate caliente es el cierre perfecto para un día caótico, cansado y lleno de bolsas, cajas y luces que mágicamente se enredan solas.