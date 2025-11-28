Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Recetas/Chocolate caliente para sobrevivir el Black Friday y las decoraciones navideñas

Chocolate caliente para sobrevivir el Black Friday y las decoraciones navideñas

Facebook
Twitter
Pinterest
© Cleardesign | Dreamstime.com

Este chocolate caliente es justo lo que necesitas después de un día entero de compras de Black Friday, filas interminables, ofertas dudosas y el caos emocional de sacar todas las decoraciones navideñas del clóset. Es cremoso, cálido y lo suficientemente indulgente como para que olvides por un momento todo el desastre que dejaste en la sala.

Se prepara rápido, sabe a abrazo y es la mejor manera de cerrar el día sin perder la cordura.

Ingredientes (2 tazas)

  • 2 tazas de leche entera
  • 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
  • 2 cucharadas de azúcar (ajusta al gusto)
  • ¼ taza de chispas de chocolate semidulce
  • ½ cucharadita de vainilla
  • Una pizca de sal
  • Crema batida o malvaviscos (opcional)

Preparación

  1. En una olla pequeña, calienta la leche a fuego medio.
  2. Agrega el cacao en polvo, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla hasta que no queden grumos.
  3. Añade las chispas de chocolate y revuelve hasta que se derritan por completo.
  4. Incorpora la vainilla y mezcla.
  5. Sirve caliente, con crema batida o malvaviscos si quieres hacerlo aún más reconfortante.

Consejos

  • Cambia parte de la leche por media crema para un chocolate más espeso.
  • Si quieres un toque diferente, añade canela o una pizca de nuez moscada.
  • Para adultos, puedes agregar un chorrito de Baileys o ron.

Este chocolate caliente es el cierre perfecto para un día caótico, cansado y lleno de bolsas, cajas y luces que mágicamente se enredan solas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Sándwich de Thanksgiving: la mejor forma de usar los sobrantes
November 27, 7:00 AM
By
Recetas
Cóctel Festivo (estilo “Thanksgiving Jungle Juice”)
November 26, 7:00 AM
By
Recetas
Pavo de Thanksgiving: jugoso, dorado y con sabor clásico
November 25, 7:00 AM
By
Recetas
Mac and cheese sureño: cremoso, horneado y con sabor casero
November 24, 7:00 AM
By
Recetas
Penne picante en salsa vodka: cremoso, intenso y con el picor perfecto
November 22, 8:00 AM
By
Recetas
Aguadito de pollo: caldo verde, aromático y lleno del sabor peruano
November 21, 7:00 AM
By
Recetas
Hot Toddy: una bebida caliente, suave y perfecta para noches frías
November 20, 7:00 AM
By
Recetas
Pupusas salvadoreñas: tradición, sabor y la mejor comida casera
November 19, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *