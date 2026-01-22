El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para declarar en desacato al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por negarse a comparecer ante el Congreso en la investigación relacionada con el caso del financiero y pederasta Jeffrey Epstein.

La votación se saldó con 34 votos a favor y 8 en contra para declarar en desacato a Bill Clinton, mientras que la resolución contra Hillary Clinton fue aprobada por 28 votos a favor y 15 en contra. Se trata del primer paso de un procedimiento que aún requiere la aprobación del pleno de la Cámara de Representantes para que la declaración de desacato tenga efectos formales.

El presidente del comité, el republicano James Comer, celebró el resultado de la votación y subrayó su carácter bipartidista. “Estoy muy contento de que hoy hayamos tenido una votación bipartidista para declarar a los Clinton en desacato al Congreso. Esto demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó.

Comer reconoció que algunos legisladores demócratas respaldaron las resoluciones y aseguró sentirse “muy orgulloso” de quienes lo hicieron. No obstante, varios de esos demócratas aclararon que su voto no implica un juicio definitivo y que consideran necesario escuchar primero la versión de los Clinton antes de una votación final en el pleno de la Cámara.

La pareja presidencial rechazó el pasado 13 de enero comparecer ante el comité, tras haber sido citada por su presunta aparición en imágenes y documentos vinculados a la investigación sobre Epstein. A través de sus abogados y de una carta pública, Bill y Hillary Clinton calificaron las citaciones como “inválidas”, “legalmente inaplicables” y “políticamente motivadas”, al considerar que carecen de un propósito legislativo legítimo.

En ese escrito, los Clinton sostuvieron que el comité estaba utilizando el proceso con fines políticos y denunciaron que la investigación buscaba “literalmente” conducir a su encarcelamiento, excediendo, según su versión, los límites constitucionales del poder del Congreso para investigar.

El Comité de Supervisión es el órgano de la Cámara Baja encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir la entrega de documentos oficiales. Desde ese comité, legisladores han difundido en los últimos meses imágenes y archivos relacionados con la red de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

El siguiente paso en el proceso será la votación del pleno de la Cámara de Representantes, que deberá decidir si remite el caso al Departamento de Justicia para evaluar la presentación de posibles cargos por desacato al Congreso contra el expresidente y la exsecretaria de Estado.