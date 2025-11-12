El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes que el Gobierno podría tomar medidas disciplinarias contra los controladores aéreos que no acuden a trabajar debido a la falta de salario durante el cierre federal más largo en la historia del país.

“Me preocupa su dedicación y su patriotismo. Aún no hemos tomado una decisión, pero vamos a analizar a aquellos controladores que reiteradamente no se presenten a trabajar”, declaró Duffy durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Chicago.

Sus comentarios se produjeron un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que planea recortar el sueldo a los ausentes y otorgar un bono de 10.000 dólares a quienes continúen en sus puestos pese a no cobrar desde hace seis semanas.

Crisis aérea y amenazas de sanciones

El cierre de Gobierno, que ya acumula 42 días, ha afectado de forma crítica al sistema de transporte aéreo, con miles de trabajadores considerados esenciales obligados a presentarse sin recibir su salario.

Duffy reconoció que la situación en las torres de control “mejoró ligeramente” este martes, atribuyéndolo al avance en el Senado de una resolución para reabrir la Administración, lo que ha dado “cierto optimismo” a los empleados.

Sin embargo, advirtió que si algunos controladores “siguen incumpliendo sus responsabilidades”, podrían enfrentarse a sanciones o despidos.

Retrasos y caos en los aeropuertos

Según el Departamento de Transporte, más de 1.200 vuelos fueron cancelados y 3.200 sufrieron retrasos solo este martes, debido a la escasez de personal en los 40 aeropuertos más importantes del país.

La Administración ordenó reducir en un 10 % el tráfico aéreo nacional, una medida que podría ampliarse si el cierre se prolonga.

La situación genera preocupación entre los viajeros, especialmente ante la cercanía del fin de semana de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor tráfico aéreo del año.

El Senado aprobó el lunes una extensión presupuestaria con apoyo bipartidista, pero la reapertura del Gobierno aún depende del voto de la Cámara de Representantes y la posterior firma del presidente Trump.