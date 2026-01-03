El rapero canadiense Drake fue incluido en una demanda presentada en Estados Unidos que lo vincula con un presunto esquema de fraude digital destinado a inflar artificialmente las reproducciones de su música en plataformas de streaming. La demanda contra Drake fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Virginia por dos residentes que alegan la existencia de una organización criminal dedicada a manipular algoritmos de consumo musical.

Según el documento judicial, Drake habría actuado junto a otros individuos para utilizar bots automatizados y granjas de streaming con el objetivo de aumentar el número de reproducciones de sus canciones en servicios como Spotify y otras plataformas digitales. Los demandantes sostienen que este mecanismo no solo alteró los recuentos de audiencia, sino que también generó beneficios económicos indebidos y ventajas comerciales frente a otros artistas.

La demanda contra Drake también incluye al influencer Adin Ross y a un tercer acusado identificado como George Nguyen. Todos ellos enfrentan señalamientos bajo la Ley federal contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO, una normativa utilizada para perseguir estructuras criminales complejas que operan de manera coordinada.

Además de las personas mencionadas, la acción legal apunta contra la plataforma de apuestas en línea Stake.us y su empresa matriz, Sweepstakes Limited. De acuerdo con la acusación, estas compañías habrían servido como parte del engranaje financiero del supuesto esquema, facilitando operaciones que permitieron canalizar ingresos ilícitos y sostener la infraestructura tecnológica necesaria para la manipulación de datos.

El caso fue presentado en un momento clave para la carrera del artista, ya que Drake se encontraba en la antesala del lanzamiento de un nuevo álbum titulado Iceman. Los demandantes afirman que el aumento artificial de reproducciones habría tenido como efecto directo mejorar la visibilidad del contenido del rapero, influyendo en listas de popularidad y en sistemas de recomendación automatizados.

Hasta ahora, ni Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, ni los demás acusados han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco el tribunal ha establecido una fecha para la primera audiencia del proceso. Mientras tanto, la demanda contra Drake abre un nuevo debate sobre la transparencia en la industria musical digital y el uso indebido de tecnologías para alterar métricas que influyen directamente en el éxito comercial de los artistas.