La esquiadora suiza Camille Rast firmó una actuación sobresaliente en la estación eslovena de Kranjska Gora al imponerse en la prueba de eslalon gigante de la Copa del Mundo, logrando así su primera victoria de la temporada. El triunfo no solo confirmó su buen momento deportivo, sino que también reavivó la lucha por la general de la modalidad y por la clasificación absoluta del circuito.

Rast construyó su victoria gracias a una primera manga muy sólida, en la que marcó el mejor tiempo con un registro de 1:01.38. En la segunda bajada supo administrar la ventaja, terminando tercera con un tiempo de 58.71, suficiente para detener el cronómetro en un total de 2:00.09. Ese rendimiento le permitió mantenerse al frente pese a la presión de sus principales rivales.

La austriaca Julia Scheib, líder de la clasificación del eslalon gigante, finalizó en la segunda posición a solo veinte centésimas de la vencedora. Scheib había sido quinta en la primera manga, pero protagonizó una notable remontada en la segunda, donde solo fue superada por la sueca Sara Hector. El podio lo completó la estadounidense Paula Moltzan, que cerró la prueba con un tiempo total de 2:00.56.

Con este resultado, la clasificación general del eslalon gigante continúa encabezada por Scheib, que suma 460 puntos tras seis pruebas disputadas. No obstante, la victoria de Camille Rast eslalon mediante, la diferencia entre ambas se redujo en veinte puntos. La suiza se coloca ahora segunda con 341, mientras que la neozelandesa Alice Robinson ocupa la tercera plaza pese a abandonar la carrera tras un error en la primera manga.

En la clasificación general de la Copa del Mundo, Camille Rast eslalon gigante incluido, vuelve a ser una de las grandes beneficiadas. La suiza se afianza en la segunda posición con 603 puntos y recorta 55 unidades a la líder, la estadounidense Mikaela Shiffrin. Shiffrin, que terminó quinta en Kranjska Gora, mantiene el primer lugar con 743 puntos.

Robinson se sitúa tercera en la general con 484 puntos, en una temporada que continúa mostrando una competencia muy ajustada entre las principales especialistas. La victoria de Rast confirma que la lucha por los títulos aún está abierta y que cada carrera puede alterar de forma significativa el equilibrio en la Copa del Mundo.