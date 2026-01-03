El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado público a la calma y a la unidad nacional tras el ataque militar atribuido a Estados Unidos, al que calificó como una acción criminal y terrorista. En una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello instó a la población a no caer en el desespero ni facilitar lo que describió como los objetivos del enemigo invasor.

Rodeado de altos mandos militares, el dirigente chavista pidió confianza en el liderazgo político y militar del país ante el momento de tensión que atraviesa Venezuela. Subrayó que el ataque a Venezuela busca generar caos interno y desestabilización social, pero aseguró que ese objetivo no se ha cumplido plenamente debido a la reacción contenida de la población.

Cabello reiteró en varias ocasiones que la prioridad del Gobierno es mantener el orden interno y evitar acciones impulsivas. En ese sentido, advirtió que cualquier manifestación de pánico o desorganización podría ser utilizada por actores externos para justificar nuevas agresiones. “Mucha calma”, insistió, al tiempo que llamó a cerrar filas frente a lo que describió como una agresión directa a la soberanía nacional.

El ministro también lanzó duras críticas contra los organismos internacionales, a los que acusó de guardar silencio ante lo que calificó como una masacre. Cuestionó si estas instituciones asumirán una postura cómplice frente a bombardeos en zonas habitadas por civiles y exigió que se pronuncien de manera clara sobre el ataque a Venezuela.

Según Cabello, aunque Estados Unidos logró ejecutar parcialmente su operación, fracasó en su intento de provocar una reacción descontrolada en las calles. Afirmó que el pueblo venezolano no salió “desbocado”, lo que interpretó como una muestra de conciencia y resistencia frente a la agresión externa.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta incertidumbre política, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara una operación militar de gran escala y anunciara la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que se desconoce el paradero del mandatario y de la primera dama.

Durante la madrugada se escucharon múltiples detonaciones en Caracas y en estados cercanos, aumentando la tensión entre la población. Mientras tanto, el ataque a Venezuela sigue generando reacciones internas y llamados urgentes a la comunidad internacional para que evalúe la situación y actúe ante una escalada que podría tener consecuencias regionales.