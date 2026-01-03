El arresto de Nicolás Maduro marcaría un punto de inflexión en la prolongada crisis política venezolana y en la relación entre Caracas y Washington. Así lo aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el mandatario venezolano fue detenido por personal estadounidense y será trasladado para enfrentar un proceso penal en territorio estadounidense.

La información fue divulgada por el senador republicano Mike Lee, quien relató en su cuenta de X una conversación directa con Rubio. Según el legislador, el arresto de Nicolás Maduro se produjo en el marco de una operación cuyo objetivo principal fue ejecutar una orden judicial y proteger al personal estadounidense involucrado, no iniciar una nueva campaña militar en Venezuela.

De acuerdo con Lee, Rubio le explicó que las acciones militares registradas durante la noche tuvieron un carácter defensivo y estuvieron orientadas a garantizar la seguridad de quienes participaron en la detención. En ese sentido, el secretario de Estado habría señalado que no se anticipan nuevas operaciones armadas ahora que Maduro se encuentra bajo custodia.

El senador subrayó que este tipo de intervención se ampara en la autoridad presidencial establecida en la Constitución de Estados Unidos para proteger a su personal frente a amenazas inminentes. No obstante, recordó que la facultad de declarar formalmente la guerra corresponde al Congreso, un punto que ha generado debate entre legisladores y analistas en Washington.

Horas antes, el presidente Donald Trump confirmó públicamente el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. En un mensaje difundido en la red social Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos llevó a cabo con éxito una operación de gran escala en Venezuela y que el líder venezolano fue extraído del país por vía aérea.

Trump afirmó que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses y anunció que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago. El mandatario no precisó los cargos concretos que enfrentará Maduro, aunque la referencia a un juicio penal en Estados Unidos apunta a causas que Washington ha sostenido durante años contra el líder venezolano.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. El arresto de Nicolás Maduro, de confirmarse plenamente en instancias judiciales, abriría un escenario inédito para Venezuela y podría redefinir el equilibrio político regional, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y profundas divisiones internas.