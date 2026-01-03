China y Suiza comenzaron con paso firme su participación en la United Cup tenis, el torneo mixto que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney. Ambos equipos lograron victorias exigentes ante Bélgica y Francia, respectivamente, en una jornada marcada por partidos largos, remontadas y desenlaces ajustados.

El combinado chino necesitó recurrir al dobles mixto para sellar su triunfo frente a Bélgica, luego de que los encuentros individuales terminaran igualados. En el duelo femenino, Elise Mertens fue claramente superior a Lin Zhu, imponiéndose con autoridad por 6-2 y 6-2. La belga aprovechó las debilidades de su rival con el segundo servicio y logró múltiples quiebres tempranos en cada set, lo que le permitió manejar el partido con comodidad.

La respuesta china llegó en el individual masculino, donde Zhizhen Zhang protagonizó una remontada de alto nivel ante Zizou Bergs. Tras perder el primer set en el desempate, Zhang mantuvo una enorme solidez con su servicio y logró imponerse en los dos siguientes sets, ambos decididos en momentos clave. Su victoria llevó la serie al dobles mixto, decisivo en la United Cup tenis.

El partido final fue una batalla intensa. Bélgica se llevó el primer set y llegó a igualar una desventaja considerable en el segundo, pero China resistió la presión y forzó el super tie break. Allí, pese a desperdiciar varias oportunidades de cierre, el equipo asiático terminó asegurando el triunfo en un desenlace tan sufrido como celebrado.

La otra serie de la jornada enfrentó a Suiza y Francia, y quedó resuelta tras los partidos individuales. Belinda Bencic abrió el camino con una sólida victoria sobre Leolia Jeanjean, quien ingresó al cuadro tras una modificación de última hora en la alineación francesa. Bencic dominó con autoridad desde el fondo de la pista y supo capitalizar los errores de su rival al servicio.

El punto definitivo lo aportó Stan Wawrinka, que debió exigirse al máximo para superar a Arthur Rinderknech. El francés se llevó el primer set, pero el suizo reaccionó con experiencia y temple para imponerse en dos desempates consecutivos, cerrando así la serie para su equipo.

Con estos resultados, China y Suiza arrancan con confianza su camino en la United Cup tenis, un torneo que combina exigencia deportiva y formato innovador, y que sirve como antesala de la temporada grande en el circuito internacional.