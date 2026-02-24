Julio Iglesias presentó una demanda contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, por declaraciones que considera “injuriosas y calumniosas” en relación con una denuncia por presuntos abusos sexuales que fue archivada por la Fiscalía.

Según el escrito entregado al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que tuvo acceso EFE, el cantante solicita la celebración de un acto de conciliación previo a una posible acción judicial formal.

Reclama rectificación e indemnización

A través de su abogado, Iglesias pide que la ministra reconozca el daño causado, rectifique públicamente sus manifestaciones y le indemnice por los perjuicios derivados de la difusión de esas declaraciones.

El documento señala que el monto de la compensación deberá fijarse en función del alcance y la repercusión que hayan tenido las afirmaciones realizadas.

La controversia surge después de que la Fiscalía archivara la denuncia presentada contra el artista, al no encontrar indicios suficientes para continuar el procedimiento.

Paso previo antes de un juicio civil

El acto de conciliación solicitado es un mecanismo habitual antes de interponer una demanda civil por vulneración del derecho al honor.

Hasta el momento, Yolanda Díaz no ha hecho declaraciones públicas sobre la acción legal presentada por el cantante.