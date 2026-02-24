Menu
Home/Farándula/Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por declaraciones

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por declaraciones

Facebook
Twitter
Pinterest
Imagen de archivo. EFE/EFETV

Julio Iglesias presentó una demanda contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, por declaraciones que considera “injuriosas y calumniosas” en relación con una denuncia por presuntos abusos sexuales que fue archivada por la Fiscalía.

Según el escrito entregado al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que tuvo acceso EFE, el cantante solicita la celebración de un acto de conciliación previo a una posible acción judicial formal.

Reclama rectificación e indemnización

A través de su abogado, Iglesias pide que la ministra reconozca el daño causado, rectifique públicamente sus manifestaciones y le indemnice por los perjuicios derivados de la difusión de esas declaraciones.

El documento señala que el monto de la compensación deberá fijarse en función del alcance y la repercusión que hayan tenido las afirmaciones realizadas.

La controversia surge después de que la Fiscalía archivara la denuncia presentada contra el artista, al no encontrar indicios suficientes para continuar el procedimiento.

Paso previo antes de un juicio civil

El acto de conciliación solicitado es un mecanismo habitual antes de interponer una demanda civil por vulneración del derecho al honor.

Hasta el momento, Yolanda Díaz no ha hecho declaraciones públicas sobre la acción legal presentada por el cantante.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Rubén Blades rinde homenaje póstumo a Willie Colón y cierra años de distanciamiento
February 23, 8:30 PM
By
Farándula
Barry Manilow vuelve a posponer conciertos tras revisión médica
February 23, 8:00 AM
By
Farándula
Óliver Laxe elogia a Jacob Elordi y deja abierta la puerta a una futura colaboración
February 22, 7:00 PM
By
Farándula
Gloria Estefan critica el bloqueo petrolero a Cuba y alerta sobre políticas migratorias de EE.UU.
February 22, 11:00 AM
By
Farándula
Willie Colón es homenajeado durante tributo a Johnny Pacheco en Nueva York
February 22, 9:00 AM
By
Farándula
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
February 21, 12:00 PM
By
Farándula
Chayanne hizo vibrar Montevideo con un show a estadio lleno
February 20, 12:02 PM
By
Farándula
Rendirán tributo a Johnny Pacheco con concierto dedicado a su legado
February 20, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *