Oculta durante siglos bajo los palacios imperiales del Palatino, la Domus de los Grifos, una de las residencias privadas más antiguas de la Roma republicana, vuelve a abrirse al público gracias a un ambicioso proyecto de restauración y divulgación financiado con fondos europeos.

Construida a finales del siglo II antes de Cristo y descubierta a comienzos del siglo XX, esta domus constituye un testimonio excepcional de la arquitectura doméstica anterior al Imperio romano. Su valor reside, sobre todo, en el extraordinario estado de conservación de sus pinturas murales y mosaicos, fundamentales para el estudio del llamado segundo estilo pompeyano.

“La Casa de los Grifos es un libro para los arqueólogos, un libro fundamental para la historia de la pintura y de los mosaicos antiguos”, explicó la arqueóloga Federica Rinaldi, responsable científica del proyecto.

Un equilibrio entre conservación y acceso

Debido a la fragilidad extrema del yacimiento, el nuevo sistema de visita ha sido diseñado para proteger cada centímetro del espacio original. Los visitantes no caminan sobre los mosaicos ni acceden directamente a las estancias, evitando así cualquier riesgo para los frescos, las teselas y las estructuras antiguas.

“No podemos permitir que se pierda ni un milímetro de superficie pictórica ni una sola tesela del mosaico”, subrayó Rinaldi.

En lugar de un recorrido tradicional, un operador equipado con cámara y micrófono se desplaza por las estancias subterráneas mientras transmite imágenes en tiempo real a los visitantes, que siguen la visita guiada en directo. El sistema permite observar cada detalle con explicaciones precisas, sin recurrir a recreaciones digitales.

“No se trata de imágenes generadas por ordenador”, aclaró Rinaldi. “El público ve exactamente lo que está sucediendo en ese momento, tal como lo observa el operador”.

Durante la presentación a los medios, los periodistas pudieron acceder de forma excepcional al interior de la domus, una posibilidad reservada únicamente para la jornada inaugural.

Frescos, mosaicos y símbolos mitológicos

Uno de los espacios más destacados es la estancia que da nombre a la casa, decorada con una luneta en estuco donde aparecen dos grifos alados enfrentados alrededor de un motivo central, una iconografía típica de la mitología grecorromana.

Las paredes conservan delicadas pinturas arquitectónicas, mientras que los suelos muestran mosaicos que reflejan el alto nivel artístico y el estatus social de sus antiguos habitantes.

Más allá del Coliseo

La reapertura de la Domus de los Grifos forma parte del programa Caput Mundi, impulsado por el Parque Arqueológico del Coliseo, que contempla diez intervenciones destinadas a abrir al público espacios ocultos del Palatino y el Foro Romano.

El director del parque, Simone Quilici, explicó que el objetivo es también redistribuir los flujos turísticos, tradicionalmente concentrados en el Coliseo, y ofrecer una visión más completa de la ciudad antigua.

Esta domus permite adentrarse en la vida privada de las élites romanas antes de la construcción de los grandes palacios imperiales, una etapa de la que se conservan pocos ejemplos en el Palatino.

“Es uno de esos lugares secretos que por fin se hacen visibles”, afirmó Alfonsina Russo, directora del Departamento para la Valorización del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura italiano. “Nunca había sido abierto al público de forma estructurada”.

La Domus de los Grifos podrá visitarse a partir del 3 de marzo, todos los martes y con reserva previa, mediante pases guiados en italiano e inglés, ofreciendo una ventana única a la Roma republicana que durante siglos permaneció enterrada bajo la ciudad imperial.