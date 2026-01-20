Un equipo internacional de científicos desarrolló un dispositivo portátil que puede ayudar a personas que han sufrido un ictus a comunicarse de forma natural y fluida, sin necesidad de implantes cerebrales invasivos. El sistema, denominado Revoice, fue creado bajo la dirección de la Universidad de Cambridge y combina sensores ultrasensibles con inteligencia artificial para descifrar señales del habla y pistas emocionales.

El dispositivo, que se coloca alrededor del cuello como un collar flexible, es cómodo y lavable. Revoice capta la frecuencia cardíaca del usuario y las vibraciones mínimas de los músculos de la garganta, y a partir de esas señales reconstruye palabras y frases en tiempo real.

A diferencia de otras tecnologías de asistencia al habla, que suelen depender de procesos lentos como la introducción letra por letra, el seguimiento ocular o implantes cerebrales, este dispositivo permite una comunicación continua y sin interrupciones. El sistema transforma fragmentos de palabras articuladas en frases completas y coherentes.

Para evaluar su funcionamiento, los investigadores realizaron un ensayo con cinco pacientes que padecían trastornos motores del habla y diez personas sin problemas de comunicación. En las pruebas, Revoice alcanzó una tasa de error del 4,2 por ciento en palabras y del 2,9 por ciento en frases completas.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, sugiere que esta tecnología podría ser útil no solo en la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular, sino también en personas con párkinson o con enfermedades de las neuronas motoras.

Los ensayos se centraron en pacientes con disartria, un trastorno que debilita los músculos del rostro, la boca y las cuerdas vocales, y que afecta a cerca de la mitad de quienes han sufrido un derrame cerebral. Según explicó Luigi Occhipinti, ingeniero de la Universidad de Cambridge y director de la investigación, estas personas suelen saber exactamente lo que quieren decir, pero tienen dificultades físicas para expresarlo debido a la alteración de las señales entre el cerebro y la garganta.

La mayoría de los pacientes con disartria trabajan durante meses con especialistas en logopedia para recuperar parte de su capacidad de comunicación. En ese contexto, los investigadores señalan que, aunque muchos logran mejorar sin recurrir a implantes invasivos, existe una necesidad clara de soluciones portátiles e intuitivas que faciliten el habla cotidiana.

Revoice utiliza sensores que detectan vibraciones sutiles de la garganta para identificar señales del habla y analiza el pulso como indicador de estados emocionales. Con apoyo de un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, el dispositivo puede predecir frases completas a partir de unas pocas palabras pronunciadas.

Durante las pruebas, el sistema fue capaz de ampliar expresiones breves teniendo en cuenta el contexto emocional del usuario, lo que permitió generar mensajes más completos y naturales. Los participantes reportaron un alto nivel de satisfacción con el uso del dispositivo.

Los investigadores esperan que futuras versiones incluyan capacidades multilingües, una mayor variedad de estados emocionales y un funcionamiento completamente autónomo para el uso diario. También planean realizar estudios clínicos más amplios con pacientes angloparlantes y evalúan la posibilidad de comercializar el dispositivo a lo largo de este año.