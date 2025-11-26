Buscar
EE.UU. cobrará 100 dólares extra a turistas extranjeros para entrar a sus parques nacionales

El borde oeste del Gran Cañón.El Gran Cañón tiene 277 millas (446 km) de largo, hasta 18 millas (29 km) de ancho y alcanza una profundidad de más de una milla (6093 pies o 1857 metros). Autor de foto: Jose Terrero Foto cortesia: Dreamstime.com

El Gobierno de Estados Unidos aplicará a partir de enero un nuevo recargo de 100 dólares para todos los turistas extranjeros que quieran entrar a los once principales parques nacionales del país, entre ellos el Gran Cañón, Yosemite, Yellowstone y los Everglades. La medida forma parte de un nuevo esquema de tarifas a turistas extranjeros, que también encarece de forma drástica el pase anual para no residentes.

Los viajeros internacionales que quieran acceder al pase anual del Sistema Nacional de Parques tendrán que pagar 250 dólares, más del triple de los 80 que cuesta para los estadounidenses. El Departamento del Interior (DOI) justificó la decisión señalando que los visitantes extranjeros deben “aportar su proporción justa” al mantenimiento de los parques.

“El liderazgo del presidente Trump siempre pone a las familias estadounidenses primero”, afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum, al presentar estas medidas que el propio DOI ha calificado como políticas ‘America-first’.

Un impacto en millones de viajeros

Según el Servicio de Investigación del Congreso, más de 16 millones de turistas internacionales visitaron parques y monumentos nacionales en 2024. El nuevo recargo se suma al precio estándar que cada parque ya cobra en su entrada habitual.

Todo ocurre mientras Estados Unidos vive una caída del turismo internacional: en septiembre, los viajeros extranjeros se redujeron un 7,7 % interanual y se espera un descenso global del 7 % para 2025, de acuerdo con la firma Tourism Economics.

Quién pagará más

Los incrementos aplican a los parques nacionales de:

  • Acadia
  • Bryce Canyon
  • Everglades
  • Glacier
  • Gran Cañón
  • Grand Teton
  • Rocky Mountain
  • Sequoia & Kings Canyon
  • Yellowstone
  • Yosemite
  • Zion

El Departamento del Interior insiste en que la medida garantizará que los contribuyentes estadounidenses sigan teniendo acceso más económico, mientras los extranjeros compensan el coste de conservación en tiempos de alta demanda.

Días gratuitos… solo para estadounidenses

El Gobierno anunció además la creación de nuevos “días patrióticos gratuitos”, durante los cuales solo los residentes estadounidenses podrán entrar sin costo. Estas fechas incluyen el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Bandera/Cumpleaños de Trump, el 4 de julio, el Día de la Constitución, el cumpleaños del NPS, el cumpleaños de Theodore Roosevelt y el Día de los Veteranos.

Las nuevas tarifas a turistas extranjeros reconfiguran el acceso internacional a los parques nacionales y colocan otra pieza en la estrategia de la Administración Trump para priorizar a los visitantes locales.

