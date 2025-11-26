El nuevo proyecto discográfico de Romeo Santos y Prince Royce, titulado “Better late than never”, marca un hito inesperado en la bachata: por primera vez, ambos íconos unen sus voces en un álbum completo. La noticia fue revelada en una entrevista con Billboard, donde detallaron que el proyecto se gestó en absoluto secreto durante años.

Los dos artistas, nacidos en El Bronx y de raíces dominicanas, confesaron que llevaban tiempo intentando colaborar a gran escala. Aunque habían grabado tres canciones juntos en el pasado, ninguna llegó a ver la luz. Esta vez, el proceso fue distinto, íntimo y cuidadosamente ocultado incluso de su círculo cercano.

Un proyecto escrito y grabado en secreto

“No fuimos a estudios públicos, todo se grabó durante vacaciones, en villas con amigos y familia. También trabajamos en mi estudio en Nueva York y pasamos varias veces por su casa”, contó Santos. La idea original nació de Royce hace siete años, y desde entonces se dieron a la tarea de construir algo “sin presión, sin fecha y sin expectativas externas”.

Durante la grabación, Romeo Santos y Prince Royce operaron con nombres en clave: Batman y Robin. Ni familiares ni amigos sabían que estaban produciendo un álbum entero.

Bachata como base, fusión como apuesta

Con 13 temas, “Better late than never” se mueve entre la esencia de la bachata y nuevas fusiones rítmicas. Royce adelantó que mezclan pop, afrobeat, sonidos tropicales e instrumentos inusuales dentro del género, como violín y guitarra atmosférica.

Ambos escribieron juntos cuatro canciones:

“Better late than never”

“Mi plan”

“Jezabel”

“Loquita por mí”

El resto del disco está firmado por Santos, con aportes directos de Royce. El resultado, aseguran, incluye estilos y propuestas que jamás habían ofrecido a sus seguidores.

Entre los títulos mencionados en el reportaje:

“Dardos” , con influencias R&B

, con influencias R&B “Ay San Miguel” , un palo dominicano

, un palo dominicano “Menor”, una colaboración con Dalvin La Melodía

¿Gira juntos? No la descartan

Además del lanzamiento, ambos artistas insinuaron la posibilidad de una gira mundial conjunta. La intención, explicó Santos, sería un espectáculo integrado, no un concierto dividido por secciones: “Queremos que sea un viaje por los repertorios musicales de ambos. No queremos que sea un show donde él canta lo suyo y yo lo mío”.

Como antesala del lanzamiento —previsto para el 28 de noviembre— Santos celebrará una fiesta de escucha este miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York, un escenario simbólico para ambos exponentes.

Con este álbum, Romeo Santos y Prince Royce finalmente cumplen una colaboración que muchos fans esperaban desde hace más de una década y que promete redefinir el sonido contemporáneo de la bachata.