Hay un momento exacto en que una empanada está lista: cuando la masa se vuelve dorada, firme por fuera y todavía flexible al tocarla. Si al partirla el vapor sale perfumado a comino, cebolla y carne bien sazonada, todo salió como debía.

Las empanadas argentinas de carne son parte de la identidad culinaria del país. Se sirven en reuniones familiares, en celebraciones patrias y en cualquier mesa donde haya ganas de compartir. Cada región tiene su versión, pero la de carne vacuna sigue siendo la más emblemática.

El secreto está en el equilibrio. El relleno no debe quedar seco ni aguado. La masa no puede ser gruesa como pan ni tan fina que se rompa. Es un plato sencillo, pero exige atención.

Ingredientes

Para la masa:

3 tazas de harina de trigo

½ taza de manteca o mantequilla

1 cucharadita de sal

¾ taza de agua tibia

Para el relleno:

500 g de carne molida o picada a cuchillo

1 cebolla grande picada

½ pimiento rojo picado

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

2 huevos duros picados

2 cucharadas de aceitunas verdes picadas

Preparación

Para la masa, mezcla la harina con la sal. Incorpora la manteca y trabaja con los dedos hasta lograr una textura arenosa. Añade el agua poco a poco hasta formar una masa suave. Amasa unos minutos, cubre y deja reposar 30 minutos. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén transparentes. Incorpora la carne y cocina hasta que pierda el color rojo. Agrega pimentón, comino, sal y pimienta. Cocina unos minutos más y deja enfriar. Cuando el relleno esté frío, añade el huevo duro y las aceitunas. Estira la masa y corta discos de unos 12 cm. Coloca una cucharada de relleno en el centro. Dobla la masa formando una media luna y sella los bordes presionando con los dedos o haciendo el repulgue tradicional. Coloca en una bandeja y hornea a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas.

Consejos prácticos

El relleno debe estar completamente frío antes de armar las empanadas. Si está caliente, humedece la masa y puede abrirse en el horno.

Puedes picar la carne a cuchillo en lugar de usar carne molida para una textura más tradicional.

Si quieres un acabado brillante, pincela con huevo batido antes de hornear.

Servidas recién hechas, apenas templadas, estas empanadas no necesitan más que una buena conversación alrededor. Son de esas recetas que cruzan generaciones sin perder fuerza.