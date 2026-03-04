El pollo al mattone es una técnica tradicional italiana que consiste en aplanar el pollo y cocinarlo bajo peso para lograr una piel intensamente crujiente y una carne jugosa. “Al mattone” significa literalmente “bajo un ladrillo”, porque antiguamente se colocaba un ladrillo limpio sobre el pollo mientras se asaba.

El resultado no es solo estético. Al estar abierto y prensado, el pollo se cocina de manera uniforme. La piel entra en contacto directo con el calor, se dora mejor y adquiere una textura firme y crujiente difícil de lograr con un pollo entero tradicional.

Ingredientes

1 pollo entero abierto (tipo mariposa)

2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo triturados

Ralladura y jugo de 1 limón

1 cucharadita de romero fresco picado

1 cucharadita de tomillo fresco

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Preparación

Seca bien el pollo con papel de cocina. Esto es clave para que la piel quede crujiente. Mezcla el aceite de oliva, ajo, ralladura y jugo de limón, romero, tomillo, sal y pimienta. Unta el pollo por ambos lados con la mezcla y deja reposar al menos 30 minutos. Coloca el pollo con la piel hacia abajo en una sartén grande apta para horno o parrilla caliente. Cubre con papel aluminio y coloca encima una olla pesada o algo que ejerza presión. Cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos hasta que la piel esté bien dorada. Voltea el pollo y termina la cocción en el horno a 200 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que esté completamente cocido.

Consejos útiles

Si no tienes peso adecuado, una sartén pesada funciona perfectamente.

No muevas el pollo mientras se dora; la piel necesita contacto constante con la superficie caliente.

Puedes añadir pimentón ahumado o un toque de chile seco si deseas un perfil más intenso.

El pollo al mattone combina simplicidad y técnica. Piel dorada, carne jugosa, aroma a limón y hierbas. Una preparación que demuestra que, a veces, la diferencia está en la forma en que se cocina, no en la cantidad de ingredientes.