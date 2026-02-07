En una época marcada por la prisa constante y la ansiedad, Evaluna propone bajar el ritmo. Su nuevo sencillo, Rollitos de papel, es una invitación a detenerse, mirar atrás y valorar el camino recorrido.

“Todo el mundo habla todo el tiempo de lo importante que es el movimiento”, explicó la artista venezolana en una entrevista con EFE en Miami. “También es valioso hablar de la quietud, de parar y ver todo lo que has vivido y hasta dónde has llegado”.

Una canción desde un momento personal

El tema marca su primer lanzamiento en solitario desde el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, en agosto de 2024. Desde entonces, Evaluna había publicado música junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo.

“Parar y sentir el amor donde estás. No perseguir todo el tiempo, sino dejar que las cosas te encuentren”, señaló. Esa idea es el eje central de la canción.

La artista explicó que Rollitos de papel nace en un momento “súper especial” de su vida. Es su primera canción como madre de dos niñas y fue escrita desde una conexión profunda con la fe y el amor incondicional que siente la rodea.

Fama, maternidad y límites claros

Evaluna aseguró que no tiene reparos en compartir sus emociones como madre y como mujer. Sin embargo, fue clara al marcar límites cuando se trata de sus hijas.

“Yo no quiero decidir el futuro por ellas”, afirmó. Por esa razón, ella y Camilo han optado por no mostrar a sus niñas en redes sociales ni exponerlas públicamente.

Criada en una familia artística, como hija de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, Evaluna conoce bien el reto de equilibrar vida familiar y exposición mediática. Esa experiencia también se refleja en su manera de vivir la maternidad y la carrera artística.

Próximos planes sobre el escenario

En lo inmediato, Evaluna acompañará a Camilo en su próxima gira internacional. El tour comenzará el 13 de junio en Santa Cruz de Tenerife, dentro del Tenerife Music Festival.

La gira incluirá fechas en varias ciudades europeas como Londres, París, Milán, Ámsterdam y Dietikon, en Suiza. Además, habrá conciertos en Estados Unidos, con paradas en Miami, Orlando, Rosemont y Nueva York.

“Vamos a Ámsterdam y nunca he ido”, comentó con entusiasmo. “Es un lugar que siempre he querido conocer y creo que nos vamos a quedar un par de días”.

Aunque este año no hay fechas previstas en Latinoamérica, Evaluna dejó claro que sigue siendo una de sus regiones favoritas para girar.

“Amo mucho girar en Latinoamérica”, concluyó. “Todos esos conciertos me dan muchísima ilusión”.