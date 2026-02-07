Austin Butler interpretará a Lance Armstrong, el controvertido excampeón mundial de ciclismo, en una nueva película dirigida por Edward Berger, cineasta nominado al Óscar.

El proyecto salió adelante después de que el productor Scott Stuber cerrara un acuerdo con United Artists, compañía propiedad de Amazon, según informó este viernes el medio especializado Deadline.

Una historia marcada por el escándalo

La carrera de Armstrong, una de las más exitosas y polémicas del deporte, ya fue llevada al cine en 2015 con la película The Program. En aquella versión, protagonizada por Ben Foster, el ciclista era retratado como el antagonista de una historia centrada en un periodista deportivo que sospechaba del uso de dopaje.

Durante años, Armstrong negó esas acusaciones. Sin embargo, terminó admitiendo que recurrió al dopaje sanguíneo, lo que provocó el colapso de su imagen pública y el final de su carrera profesional.

La nueva película buscará una mirada distinta

De acuerdo con Deadline, esta nueva producción combinará elementos narrativos de Raging Bull y The Wolf of Wall Street, ambas de Martin Scorsese, junto con el tono competitivo de F1 The Movie.

La cinta recorrerá la vida personal y profesional de Armstrong, desde su regreso al ciclismo tras superar un cáncer hasta su dominio del Tour de Francia, seguido por su abrupta caída. El objetivo será retratar los contrastes y tensiones de un recorrido lleno de gloria y controversia.

Austin Butler continúa ampliando su carrera

La participación de Butler se suma a una etapa de consolidación en su carrera. El actor alcanzó proyección internacional en 2023 con Elvis y recientemente participó en Caught Stealing.

Además, tiene previsto aparecer próximamente en el drama criminal Enemies, donde compartirá pantalla con Jeremy Allen White.

Este proyecto refuerza la apuesta de Amazon por biografías deportivas de alto perfil y confirma a Butler como uno de los actores más solicitados de su generación.