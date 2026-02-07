El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del mediapunta colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar el Club León de México el pasado mes de noviembre.

El futbolista firmó contrato hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el vínculo hasta el final de esa temporada, informó la entidad estadounidense a través de sus redes sociales.

Regreso a la actividad en año clave

La llegada a Minnesota permitirá a Rodríguez volver a tener continuidad competitiva en un año clave, ya que el Mundial de 2026 se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El colombiano quedó libre tras no renovar con el Club León al cierre del torneo Apertura. En su etapa con el equipo mexicano disputó 30 partidos en menos de un año, con un balance de cinco goles y ocho asistencias.

Una carrera marcada por los cambios

Minnesota United se convierte en el decimotercer club en la carrera profesional de James Rodríguez, quien ha vestido camisetas de alto perfil como las del Oporto, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, el colombiano no ha permanecido más de tres temporadas consecutivas en un mismo equipo, una constante que vuelve a repetirse con su llegada a la MLS.

Impacto mediático para la liga

El fichaje de Rodríguez supone otro golpe de efecto para la MLS, que en la última temporada ha sumado figuras internacionales como Rodrigo De Paul, Thomas Müller y Heung-min Son.

La liga estadounidense también cuenta con Lionel Messi como uno de sus principales atractivos, consolidando su apuesta por atraer talento de renombre mundial.

Buen momento del Minnesota United

El Minnesota United alcanzó las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada, tras finalizar cuarto en la fase regular, y buscará dar un paso más con la incorporación del colombiano como uno de sus referentes ofensivos.