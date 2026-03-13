La cantautora guatemalteca Gaby Moreno debutó en Broadway interpretando a la diosa griega Perséfone en el reconocido musical Hadestown, que se presenta en el teatro Walter Kerr de Nueva York.

La artista comenzó su participación en la obra el 3 de marzo, aportando al personaje un estilo propio marcado por su identidad latina.

Un toque latino en el personaje

Moreno explicó que el equipo creativo del musical le permitió incorporar elementos de su cultura al papel.

“Lo lindo es que me dejaron traer mucho de mi cultura latina al personaje”, comentó la cantante durante una entrevista en el teatro donde se presenta el espectáculo.

En su interpretación, la artista incluye palabras en español y hasta algunos movimientos inspirados en ritmos latinos.

“Hasta hago un bailecito estilo salsa. Saco un poquito esos pasos prohibidos”, dijo entre risas.

La cantante también mencionó que al construir su versión de Perséfone se inspira en figuras icónicas de origen latino o hispano como Chita Rivera, Rita Moreno y Chavela Vargas, a quienes describe como verdaderas “diosas”.

Un momento difícil para la comunidad inmigrante

El debut de Moreno en Broadway ocurre en un contexto político complejo en Estados Unidos, marcado por políticas migratorias más estrictas y deportaciones masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

La cantante, que emigró a Estados Unidos a comienzos de los años 2000, expresó su preocupación por el clima de división.

“Siento mucha impotencia y tristeza ante tanta división y odio”, señaló.

Aun así, afirma que su trabajo artístico puede aportar algo positivo.

“Lo único que puedo hacer es estar en las artes. Siento que vine al mundo para esto, para traer un poco de alegría y esperanza a las personas”.

Un sueño cumplido

Actuar en Broadway representa un sueño de toda la vida para la artista guatemalteca.

Moreno recordó que aceptó el papel inmediatamente cuando recibió la propuesta.

“Recibí un correo preguntándome si estaba disponible para hacer el personaje de Perséfone y dije que sí de inmediato. Es algo que soñaba hacer desde que era muy chiquita”.

La cantante, ganadora de un premio Grammy y dos Latin Grammy, participará en el musical hasta agosto de este año.

Un nuevo reto artístico

Aunque Moreno tiene experiencia en televisión y música, esta es su primera actuación en Broadway.

Anteriormente participó en la serie Cabinet of Curiosities, producida por Guillermo del Toro, y en una producción del musical Hair en Los Ángeles.

La artista reconoce que el proceso de preparación para Hadestown ha sido intenso.

“Las cinco semanas de ensayos han sido una verdadera masterclass de actuación”, explicó.

El mayor reto, asegura, ha sido la coreografía y el movimiento constante del personaje, que exige cantar mientras recorre el escenario.

Nuevos proyectos musicales

Además de su trabajo en Broadway, Moreno continúa desarrollando su carrera musical.

La cantante planea lanzar el 18 de abril un álbum grabado en directo, y más adelante en el año publicará un disco tributo a David Bowie, en el que colaboran músicos que trabajaron con el legendario artista británico.

Con su participación en Hadestown, Gaby Moreno se suma a la creciente presencia latina en Broadway y demuestra que su talento puede brillar tanto en los escenarios musicales como en el teatro.