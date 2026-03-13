El festival South by Southwest (SXSW) comienza este jueves en Austin, Texas, con una programación que destaca la creciente influencia latina en la música y el cine independiente.

El encuentro se celebrará del 12 al 18 de marzo y reunirá a artistas emergentes, cineastas y líderes del sector tecnológico en uno de los eventos culturales más importantes de Estados Unidos.

Música latina en expansión

La programación musical contará con más de 100 proyectos que se presentarán en 60 salas de concierto repartidas por toda la ciudad.

Uno de los focos principales será la nueva ola de la música regional mexicana, que vive un momento de expansión global.

El evento Future of Music, organizado por Rolling Stone, dedicará una jornada completa a este movimiento.

Entre los artistas destacados figura Fuerza Regida, grupo formado en California con raíces en Michoacán que se ha convertido en uno de los referentes del género.

También participarán artistas del sello Street Mob Records, como:

Línea Personal

Clave Especial

Chino Pacas

En el escenario de Billboard, el cantante Junior H, figura central del movimiento de corridos tumbados, se presentará ante una audiencia internacional.

Nuevas voces y diversidad musical

El festival también dará espacio a propuestas latinas de diferentes estilos y países.

La discográfica Universal Music presentará el proyecto Música: No Borders, donde participarán la cantante mexicana Vivir Quintana, conocida por el himno feminista “Vivir Sin Miedo”, y Danny Felix, quien fusiona hip hop con corridos.

Otros artistas latinos presentes en el festival incluyen:

el rapero venezolano Big Soto

la banda chicana Los Lobos

el grupo cubano-canadiense Okan

Historias latinas en el cine

El cine también tendrá una presencia latina importante dentro del festival, con más de 120 largometrajes programados, además de numerosos cortometrajes.

Entre los títulos destacados está Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón.

La película sigue a un joven migrante mexicano en Nueva York que encuentra en el boxeo una forma de construir comunidad y enfrentar los desafíos de vivir lejos de su país.

Desde México también se estrenará el documental Mickey, dirigido por Dano García, que narra el proceso de transición de género de su protagonista en Sinaloa, una región marcada por valores conservadores.

Miradas sociales desde el Caribe

El festival incluirá además el documental Scarlet Girls, de la directora Paula Cury, que explora el impacto social de la prohibición del aborto en República Dominicana.

Otra propuesta destacada es Black Zombie, de la cineasta afrocanadiense Maya Annik Bedward, que analiza los orígenes del mito del zombie en el vudú haitiano y su transformación dentro de la cultura popular occidental.

Una edición histórica

La edición de este año marca el 40 aniversario de SXSW, un festival que comenzó en 1987 y que hoy atrae a miles de visitantes de todo el mundo.

El evento combina música, cine y tecnología, reuniendo a artistas consagrados, nuevos talentos y profesionales de la industria en una semana que convierte a Austin en uno de los centros culturales más activos del continente.