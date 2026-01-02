El actor George Clooney respondió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este se burlara de él y de su familia por haber obtenido la nacionalidad francesa. La respuesta del actor incluyó un claro mensaje político de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre.

“Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”, afirmó Clooney en una declaración publicada por el medio especializado Hollywood Reporter.

La frase es un juego directo con el eslogan Make America Great Again, lema que Trump ha utilizado desde su campaña presidencial de 2016 y que se ha convertido en el símbolo del movimiento MAGA. Clooney aludió así a las elecciones de medio mandato, en las que se renovará el Congreso y que, según encuestas de YouGov y Big Data Poll citadas por The New York Times, podrían favorecer al Partido Demócrata.

El comentario del actor llegó después de que Trump publicara un largo mensaje en la red social Truth Social, donde atacó a Clooney y a su esposa, a quienes calificó como “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”.

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden”, escribió Trump en su mensaje.

Las declaraciones del presidente se produjeron mientras Clooney se encuentra promocionando su nueva película, Jay Kelly, un periodo en el que el actor ha hablado abiertamente sobre la situación política de Estados Unidos y sobre el estado del periodismo en el país.

Durante una entrevista reciente, Clooney se refirió a la cadena pública CBS, que fue el eje central de su película como director Buenas noches y buena suerte, una cinta que aborda la relación entre el poder político y la prensa.

“Bari Weiss está desmantelando CBS News ahora mismo. ¿Me preocupan los estudios de cine? Claro, es mi negocio. Pero mi principal lealtad es hacia mi país”, afirmó el actor.

Clooney añadió que su mayor inquietud no es la industria del entretenimiento, sino el futuro de la información en Estados Unidos. “Me preocupa mucho más cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione”, subrayó.

El intercambio entre Clooney y Trump refleja una vez más la tensión entre figuras del mundo del espectáculo y el presidente estadounidense, especialmente en un contexto político marcado por la cercanía de unas elecciones que podrían redefinir el equilibrio de poder en Washington.