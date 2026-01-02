El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inició este jueves oficialmente su mandato con un mensaje contundente y sin concesiones, prometiendo un gobierno de izquierdas enfocado en mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, el sector que impulsó su meteórico ascenso político y que hoy lo arropó masivamente en su investidura pública.

Mamdani, de 34 años, tomó posesión del cargo en dos actos distintos. El primero, una ceremonia privada a medianoche junto a su familia, y el segundo, un evento público celebrado horas después ante miles de personas, entre ellas figuras políticas nacionales, líderes comunitarios y artistas, en el que dejó claro que no tiene intención de moderar su discurso ni rebajar las expectativas depositadas en su administración.

Durante su intervención, Mamdani reconoció que su llegada al poder genera desconfianza en algunos sectores, pero aseguró que su compromiso es con todos los neoyorquinos, independientemente de su posición política.

“Si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”, afirmó tras prestar juramento, subrayando que gobernará para toda la ciudad, aunque sin renunciar a sus principios. Lejos de suavizar su mensaje, rechazó abiertamente la idea de pedir a la población que espere poco de su gobierno.

El nuevo alcalde defendió la “calidez del colectivismo” frente a lo que describió como la “frialdad del individualismo extremo”, y sostuvo que su administración buscará demostrar que la izquierda puede gobernar de manera eficaz y responsable.

Mamdani fue elegido como demócrata socialista y dejó claro que ese será el eje ideológico de su gestión. Según afirmó, su objetivo es construir un gobierno ejemplar que priorice el bienestar social, el acceso a la vivienda, la justicia fiscal y los servicios públicos, en una ciudad marcada por profundas desigualdades económicas.

En sus primeras horas como alcalde, Mamdani comenzó a delinear algunas de sus prioridades. Anunció el nombramiento de Mike Flynn como responsable del Departamento de Transportes y adelantó su intención de reformar el sistema fiscal de las propiedades, una medida largamente reclamada por sectores progresistas. También expresó su plan de crear un nuevo departamento enfocado específicamente en la salud mental, una problemática creciente en la ciudad.

La ceremonia estuvo cargada de simbolismo. Mamdani juró el cargo en ambas ocasiones sobre dos coranes históricos: uno perteneciente al académico puertorriqueño Arturo Schomburg y otro de su familia. Su esposa, Rama Duwaji, de 28 años, sostuvo uno de los libros sagrados, convirtiéndose en la primera dama musulmana y más joven en la historia de Nueva York.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez abrió el acto destacando el carácter histórico de la investidura. Recordó que Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero inmigrante en casi un siglo y el más joven en varias generaciones, lo que calificó como un reflejo del cambio demográfico y político de Nueva York.

El senador Bernie Sanders, una de las principales influencias políticas de Mamdani, fue el encargado de guiarlo en el juramento. Antes, ofreció un discurso en el que reclamó un gobierno que trabaje para la mayoría y no solo para los sectores más ricos, y elogió al nuevo alcalde por movilizar a votantes jóvenes y trabajadores en un contexto de creciente desafección democrática.

También intervino el imán Khalid Latif, mentor y amigo personal de Mamdani, quien instó al alcalde a mantenerse cercano a las comunidades más vulnerables y a no ceder ante las presiones del poder político y económico.

Durante la ceremonia asumieron además otros cargos electos, como el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor de la ciudad, Mark Levine. Ambos adoptaron un tono conciliador y respaldaron las promesas de Mamdani, aunque recordaron que sus funciones incluyen supervisar y fiscalizar la gestión del alcalde.

Levine, responsable de las finanzas municipales, expresó su apoyo a los planes para enfrentar la crisis de vivienda y propuso utilizar los instrumentos financieros de la ciudad para impulsar la construcción de viviendas asequibles, incluso frente a la oposición de sectores tradicionales.

Asimismo, defendió la protección de los inmigrantes ante las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas del Gobierno de Donald Trump, una línea que Mamdani ha prometido mantener con firmeza, reafirmando el estatus de Nueva York como ciudad santuario.

La llegada de Mamdani a la alcaldía culmina una carrera política vertiginosa. En apenas un año pasó de ser un legislador estatal poco conocido a ganar sorpresivamente las primarias demócratas y, posteriormente, las elecciones municipales, convirtiéndose en el máximo líder de la ciudad.

Lejos de mostrarse complaciente, el alcalde aseguró que “el trabajo acaba de empezar” y reiteró que su gobierno buscará cambios profundos en favor de la clase trabajadora, sin sacrificar sus intereses.

La ceremonia, que se extendió por cerca de dos horas, incluyó un recital del poeta Cornelius Eady y una actuación musical de la cantante Lucy Dacus. El evento concluyó sin la celebración comunitaria prevista, debido a las bajas temperaturas y los fuertes vientos que azotaron la ciudad durante la jornada.