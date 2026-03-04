Tito Nieves anuncia gira por EE.UU. en 2026

El salsero puertorriqueño Tito Nieves anunció este miércoles que regresará a los escenarios de Estados Unidos con la gira Tito Nieves 2026 titulada ’50 Años La Historia Continúa’.

Los conciertos se realizarán entre septiembre y octubre de 2026. La gira será producida por la empresa Loud And Live.

El recorrido incluirá presentaciones en cinco ciudades del este y centro del país.

Ciudades confirmadas de la gira Tito Nieves 2026

La gira Tito Nieves 2026 comenzará el 26 de septiembre en Newark, en el New Jersey Performing Arts Center.

Luego continuará con conciertos en Chicago, Fort Lauderdale y Atlanta.

El cierre de esta primera etapa será el 17 de octubre en el Hard Rock Live de Orlando.

Estas son las primeras fechas confirmadas del nuevo recorrido.

Continuación de su gira aniversario

La gira Tito Nieves 2026 da continuidad al tour ’50 Años – La Historia’. Con esa serie de conciertos, el artista celebró cinco décadas de trayectoria musical.

Durante esa gira anterior, el cantante visitó más de 30 ciudades en Estados Unidos.

Además, llevó su música a varios países de América Latina y Europa. Entre ellos estuvieron Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México y España.

Posible expansión internacional

Por ahora, las cinco ciudades estadounidenses son las únicas fechas confirmadas.

Sin embargo, se espera que la gira Tito Nieves 2026 también llegue a Centroamérica, Sudamérica y Europa en los próximos meses.

Una carrera marcada por grandes éxitos

Tito Nieves es conocido como “El Pavarotti de la Salsa”, un apodo que refleja su potente voz y su larga trayectoria en la música tropical.

A lo largo de su carrera ha interpretado éxitos populares como ‘El amor más bonito’, ‘Sonámbulo’, ‘De mí enamórate’ y ‘Déjame vivir’.

Con esta nueva gira, el artista continuará celebrando sus 50 años en la música y mantendrá su presencia en los escenarios internacionales.