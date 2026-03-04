La banda californiana Clave Especial representa una nueva generación dentro del regional mexicano. Sus integrantes nacieron en Estados Unidos, pero mantienen un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas.

Al mismo tiempo, el grupo busca llevar su música a escenarios internacionales. Entre sus metas están presentarse en países como Corea o Japón, e incluso llegar algún día al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Así lo explicaron sus integrantes en una entrevista con EFE.

La agrupación está formada por tres hijos de inmigrantes mexicanos que trabajaron en el campo. Su historia, dicen, influye directamente en su música y en su identidad artística.

Reconocimiento en la industria musical

El grupo estuvo nominado como artista revelación masculino en Premio Lo Nuestro, que reconoce lo mejor de la música latina en Miami.

Además, la próxima semana participarán en el espectáculo Futuro de la Música del festival South by Southwest (SXSW), que se celebrará en Austin, Texas.

Su líder, Alejandro Ahumada, considera que su identidad cultural ha sido clave para destacar.

“Creo que lo que nos logró destacar es poder expresar nuestras dos culturas a través de nuestra música”, explicó.

Ahumada señala que nacieron en Estados Unidos. Sin embargo, asegura que la música mexicana siempre ha sido parte central de su vida.

La banda también está nominada como mejor nueva banda de regional mexicano en los premios iHeartRadio. La ceremonia se realizará el 26 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Un debut con éxito

En 2025 lanzaron su álbum debut titulado MIJA NO TE ASUSTES.

El disco obtuvo certificación platino en Estados Unidos. Además, el grupo realizó una gira por varias ciudades del país.

Entre los lugares que visitaron están San Diego, El Paso, San Antonio, Atlanta, Seattle y Chicago.

Una nueva etapa del regional mexicano

Los integrantes creen que su éxito refleja una transformación en el género.

Según datos de la firma Luminate, el regional mexicano fue el segundo subgénero con mayor crecimiento en Estados Unidos. Durante la primera mitad de 2025, su reproducción aumentó más de un 35 %.

Para Ahumada, este crecimiento demuestra que la música mexicana está alcanzando un nivel global.

“Estamos en una etapa en la que ver a un mexicano en el medio tiempo del Super Bowl ya no parece tan lejano”, comentó.

El auge del regional mexicano en Norteamérica también coincide con nuevas tendencias. Entre ellas destaca el llamado reguetón mexa, que la plataforma SoundCloud identifica como una de las corrientes emergentes del año.

Los tres músicos pertenecen a la Generación Z y crecieron en Salinas, en el norte de California.

Según explican, las nuevas generaciones de mexicanos en Estados Unidos ahora se sienten más orgullosas de su identidad cultural.

Antes, recuerdan, muchos jóvenes evitaban escuchar música mexicana en la escuela por temor a burlas.

Hoy la situación ha cambiado.

“Se siente bonito porque sentimos que estamos representando a esta época de nuestra gente”, dijo Ahumada.

El sueño de llegar al mundo

Aunque el grupo tiene una base fuerte en Estados Unidos y México, sus metas van mucho más allá.

Leonardo Lomelí, guitarrista de la banda, dice que sueñan con tocar en países donde incluso no se hablen ni español ni inglés.

Entre los lugares que mencionan están China o Japón.

La agrupación ya ha comenzado a expandirse internacionalmente. El año pasado se presentaron en Colombia.

Además, fans de Honduras, Guatemala, El Salvador y Brasil han pedido conciertos en sus países.

Para Ahumada, parte del éxito de los corridos tumbados radica en su autenticidad.

Explica que muchas canciones cuentan historias reales de la vida en las comunidades.

Según él, el género tiene una energía similar al rap, pero con guitarras y una vibra propia del regional mexicano.

A pesar de su crecimiento internacional, el grupo dice que uno de sus mayores orgullos es la respuesta del público en México.

Han tocado en ciudades como Monterrey y Puebla.

“Se siente bonito porque allá fue la raíz de todo esto”, afirmó Ahumada.

Para la banda, ser aceptados por el público mexicano es una señal de que su música mantiene viva la conexión con sus orígenes.