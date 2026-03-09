El Gobierno de Estados Unidos designó este lunes como organización terrorista a una facción de los Hermanos Musulmanes en Sudán, a quienes acusa de obstaculizar la resolución del conflicto en ese país africano y mantener vínculos con Irán.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que el grupo ha sido catalogado como Terrorista Global Especialmente Designado y que será incluido formalmente como Organización Terrorista Extranjera a partir del 16 de marzo de 2026.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de Washington para sancionar organizaciones islamistas que, según las autoridades estadounidenses, mantienen relaciones con gobiernos o grupos considerados hostiles.

Acusaciones de violencia contra civiles

Según el Departamento de Estado, los Hermanos Musulmanes sudaneses han participado en actos de violencia contra civiles durante el conflicto que atraviesa el país.

La agencia estadounidense afirmó que el grupo ha ejercido “una violencia sin restricciones contra civiles para socavar los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Sudán y promover su ideología islamista violenta”.

Washington también acusó a esta facción de realizar ejecuciones masivas y de recibir entrenamiento y apoyo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Estados Unidos considera a Irán como el principal Estado patrocinador del terrorismo a nivel mundial.

Parte de una estrategia regional

La designación se produce después de que Estados Unidos adoptara medidas similares contra ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano.

También ocurre en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto en el que ya han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, cientos de civiles y al menos siete militares estadounidenses.

Washington sostiene que Teherán financia y coordina actividades que considera desestabilizadoras en distintas regiones del mundo.

Consecuencias de las sanciones

La inclusión en la lista de organizaciones terroristas implica el bloqueo de todos los bienes e intereses relacionados con el grupo que se encuentren en Estados Unidos.

Además, los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido realizar transacciones o negocios con personas o entidades vinculadas a esta organización.

El Departamento de Estado señaló que continuará utilizando todas las herramientas disponibles para impedir que estas organizaciones obtengan recursos que puedan ser utilizados para actividades violentas.

Antecedentes de sanciones

Las sanciones contra estas ramas de los Hermanos Musulmanes se producen después de que el presidente Donald Trump firmara en noviembre un decreto que ordenaba evaluar la designación del movimiento como organización terrorista.

La medida fue impulsada por los supuestos vínculos del grupo con Hamás, organización que Estados Unidos ya considera terrorista.

Además, en septiembre pasado Washington había designado a la brigada Al-Baraa Bin Malik, vinculada a los Hermanos Musulmanes de Sudán, por su papel en la guerra que afecta a ese país africano.