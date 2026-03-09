Diego Simeone rechazó este lunes que el Atlético parta como favorito en la eliminatoria Atlético Tottenham de los octavos de final de la Liga de Campeones, pese a que algunos analistas consideran que el conjunto madrileño llega en mejor momento.

El entrenador del Atlético subrayó que el Tottenham terminó cuarto en la fase anterior del torneo y recordó que los equipos ingleses suelen imponer un ritmo de juego muy alto.

“¿Favoritos? No sé relacionado a qué está. Si está relacionado a que ellos entraron cuartos en las eliminatorias de la Liga de Campeones, en realidad no somos favoritos”, explicó Simeone en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el estadio Metropolitano.

Simeone analiza la eliminatoria Atlético Tottenham

El técnico argentino insistió en que su equipo afronta este cruce de la misma manera que cualquier otro partido.

Según explicó, los futbolistas no piensan en la posición de los equipos en la tabla ni en el contexto previo cuando están dentro del campo.

“Los futbolistas quieren jugar, ganar y hacerlo bien. No conozco ningún futbolista que, en un tiro libre o en una jugada, piense en qué lugar de la tabla está”, afirmó.

Simeone también mencionó la situación del Tottenham en la liga inglesa, donde actualmente ocupa la decimosexta posición y se encuentra a un punto de los puestos de descenso.

Aun así, evitó sacar conclusiones sobre el rendimiento del rival.

El ritmo del fútbol inglés

El entrenador rojiblanco destacó que los equipos ingleses suelen jugar a un ritmo superior al de otras ligas europeas.

Según explicó, esa intensidad puede estar relacionada con diferentes factores, como el estilo de arbitraje o los planteamientos tácticos.

“Es verdad que hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, en Italia y en Alemania. No tengo duda de que es el campeonato con más ritmo de juego”, señaló.

Sin embargo, Simeone recordó que la intensidad no es el único factor decisivo en un partido.

“A partir de ahí, siempre está la calidad técnica también para superar esa fase”, añadió.

Respeto al Tottenham y a Gallagher

El técnico argentino también mostró respeto por la plantilla del Tottenham y por su entrenador, al que describió como un técnico con vocación ofensiva.

Además, destacó la presencia de Conor Gallagher en el equipo londinense. El jugador fue traspasado al Tottenham en enero tras su etapa en el Atlético de Madrid.

Simeone elogió su actitud durante su paso por el club.

“Es un chico que ha trabajado con mucha humildad cuando ha venido con nosotros. Es trabajador, tiene una llegada de segunda línea muy peligrosa y puede jugar en distintos lugares”, afirmó.

Gallagher disputó 77 partidos con la camiseta del Atlético.

Una temporada con muchos partidos

El encuentro contra el Tottenham será el duodécimo partido del Atlético desde el pasado 31 de enero.

Simeone explicó que la clave para manejar esta carga de partidos es la gestión emocional y física de la plantilla.

El entrenador intenta equilibrar los entrenamientos con momentos de descanso para que los jugadores puedan desconectar.

“A nivel de los entrenamientos intentamos darles la posibilidad de tener algún día libre para que desconecten un poco”, explicó.

También señaló que en los pocos momentos libres intenta dedicar tiempo a su familia, algo que considera fundamental durante una temporada tan exigente.