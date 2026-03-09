Menu
Home/Deportes/Real Madrid confirma lesión de Carreras y será baja ante el Manchester City

Real Madrid confirma lesión de Carreras y será baja ante el Manchester City

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo del defensa del Real Madrid, Álvaro Carreras (i), en la que disputa el balón ante el delantero uruguayo del Getafe, Martín Satriano, durante el encuentro correspondiente a la jornada 26 de Laliga EA Sports que disputaron en el estadio Santiago Bernabéu. EFE / Juanjo Martín.

El Real Madrid confirmó este lunes la lesión Carreras en el gemelo de la pierna derecha, una dolencia muscular que le impedirá disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

El club blanco informó del problema físico del lateral izquierdo tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del equipo.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha”, indicó la entidad en un comunicado publicado en su página web.

La lesión Carreras lo deja fuera del partido ante City

La lesión Carreras obligará al jugador a perderse el encuentro de este miércoles frente al Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el futbolista también está descartado para el partido de Liga del próximo sábado ante el Elche.

El cuerpo técnico ha decidido no arriesgar con el lateral mientras completa su proceso de recuperación.

Objetivo: llegar al partido de vuelta

En el Real Madrid esperan que la evolución de la lesión Carreras permita que el jugador esté disponible para el encuentro de vuelta de la eliminatoria europea.

Ese partido está previsto para el próximo 17 de marzo.

Todo dependerá de la respuesta del futbolista al tratamiento y de cómo evolucione la lesión durante los próximos días, aunque dentro del club manejan plazos optimistas para su regreso.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Cruz Azul visita a Monterrey en un duelo clave de los octavos de final de la Concacaf
March 9, 11:30 AM
By
Deportes
Rodri recibe multa de 80.000 libras por criticar a los árbitros tras el empate del Manchester City
March 9, 11:28 AM
By
Deportes
Simeone rechaza el favoritismo del Atlético ante Tottenham en los octavos de Champions
March 9, 9:45 AM
By
Deportes
Carreras se pierde la ida ante Manchester City por lesión muscular en el gemelo
March 9, 9:15 AM
By
Deportes
UEFA multa al Real Madrid por incidente racista en el Bernabéu y advierte posible cierre parcial del estadio
March 6, 10:00 AM
By
Deportes
Shohei Ohtani desata furor en Japón antes del debut de la selección en el Clásico Mundial de Béisbol
March 6, 8:00 AM
By
Deportes
Thunder vencen a Knicks y Shai se acerca al récord de Chamberlain
March 5, 7:33 AM
By
Deportes
Arbeloa asegura que Real Madrid supervisa recuperación de Mbappé y Bellingham
March 5, 6:27 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *