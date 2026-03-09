El Real Madrid confirmó este lunes la lesión Carreras en el gemelo de la pierna derecha, una dolencia muscular que le impedirá disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

El club blanco informó del problema físico del lateral izquierdo tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del equipo.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha”, indicó la entidad en un comunicado publicado en su página web.

La lesión Carreras lo deja fuera del partido ante City

La lesión Carreras obligará al jugador a perderse el encuentro de este miércoles frente al Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el futbolista también está descartado para el partido de Liga del próximo sábado ante el Elche.

El cuerpo técnico ha decidido no arriesgar con el lateral mientras completa su proceso de recuperación.

Objetivo: llegar al partido de vuelta

En el Real Madrid esperan que la evolución de la lesión Carreras permita que el jugador esté disponible para el encuentro de vuelta de la eliminatoria europea.

Ese partido está previsto para el próximo 17 de marzo.

Todo dependerá de la respuesta del futbolista al tratamiento y de cómo evolucione la lesión durante los próximos días, aunque dentro del club manejan plazos optimistas para su regreso.