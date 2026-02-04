Durante años, las huellas fósiles de dinosaurios se usaron principalmente para estimar su tamaño o velocidad. Ahora, una nueva investigación demuestra que esas marcas en la roca pueden contar una historia mucho más detallada. El estudio explica cómo corrían los dinosaurios carnívoros, revelando estrategias de movimiento, postura y distribución de fuerzas que hasta ahora eran imposibles de reconstruir.

El trabajo fue liderado por Ignacio Díaz Martínez, investigador de la Universidad de Cantabria, y desarrollado por un equipo internacional con científicos de Brasil, Estados Unidos, Argentina y España. El análisis se centró en dos rastros de dinosaurios terópodos del Cretácico Inferior, conservados en el yacimiento de La Torre, en Igea, La Rioja. Estas huellas tienen una antigüedad aproximada de 120 millones de años.

Según los investigadores, la clave está en la forma tridimensional de las pisadas. No se trata solo de la longitud o la distancia entre huellas. La profundidad, la inclinación y la deformación del sedimento conservan información sobre cómo el pie tocaba el suelo, cómo se distribuía el peso y dónde se encontraba el centro de masas del animal mientras corría. Gracias a esto, fue posible reconstruir cómo corrían los dinosaurios carnívoros con un nivel de detalle inédito.

Estudios anteriores ya habían estimado que estos terópodos alcanzaban velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora. Eso los sitúa entre los dinosaurios más veloces conocidos. La nueva investigación va más allá y muestra que esa velocidad estaba directamente relacionada con una forma específica de apoyar el pie y transferir la fuerza al suelo, lo que indica una locomoción altamente especializada.

El estudio se apoya en décadas de trabajo en la cuenca de Cameros, una de las regiones con mayor concentración de huellas de dinosaurios en el mundo. Allí se han documentado más de 250 yacimientos y decenas de miles de icnitas, lo que convierte a la zona en un laboratorio natural para entender el comportamiento de estos animales extinguidos.

Además, el equipo de la Universidad de Cantabria participa en un proyecto complementario que analiza cómo caminan y corren animales actuales como las avestruces. Estos animales se consideran análogos funcionales de los terópodos. Al comparar las presiones reales medidas en animales vivos con las inferidas en las huellas fósiles, los científicos pueden validar sus modelos biomecánicos.

El estudio concluye que cómo corrían los dinosaurios carnívoros fue más complejo y variable de lo que se pensaba. Las huellas no son simples rastros del pasado. Son registros directos del comportamiento de animales que dominaron la Tierra durante millones de años y que, aún hoy, siguen dejando pistas bajo nuestros pies.