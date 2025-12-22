Kapo llega con NO CRY, un video oficial que suena a ese momento en que decides seguir adelante sin lágrimas, aunque duela. En el Kapo NO CRY video oficial, las escenas reflejan fuerza, miradas sinceras y una vibra urbana que no se rinde ante la tristeza. La canción mezcla ritmo con un mensaje de resiliencia: no negar el dolor, pero tampoco dejar que te hunda. Kapo combina su estilo callejero con sensibilidad, haciendo que el tema se sienta personal y universal al mismo tiempo. Este estreno no es solo una canción, es la banda sonora perfecta para quienes están listos para levantarse otra vez.