Menu
Home/Local,Noticias/Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York el 1 de enero con una celebración pública en el Ayuntamiento

Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York el 1 de enero con una celebración pública en el Ayuntamiento

Facebook
Twitter
Pinterest
La candidata a la Asamblea del Estado de Nueva York, Diana Moreno (C), habla durante un acto de campaña electoral en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., el 20 de diciembre de 2025, mientras el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (D), observa. Mamdani respaldó a la candidata de los Socialistas Democráticos de América (DSA) para ocupar su escaño, actualmente vacante. (Elecciones, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROV

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tomará posesión de su cargo el próximo 1 de enero con una ceremonia pública seguida de una celebración comunitaria en los alrededores del Ayuntamiento, informó este domingo su equipo de transición.

Mamdani prestará juramento a las 13:00 hora local en las escaleras del City Hall, en un acto que será retransmitido en línea. Entre los asistentes confirmados figuran el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine.

Tras la ceremonia oficial, se celebrará una Block Party abierta al público que se extenderá desde Liberty Street hasta Murray Street, en el Bajo Manhattan. Las personas interesadas en asistir deberán registrarse previamente a través de la página web del equipo del alcalde electo.

“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, del mandato que ganamos y de la ciudad que estamos listos para liderar”, señaló Mamdani en un comunicado difundido por medios locales.

El futuro alcalde subrayó que los trabajadores neoyorquinos serán el eje central de su gestión e invitó a la ciudadanía a participar en el evento, que contará con actuaciones musicales y actividades comunitarias para marcar el inicio de lo que definió como “una nueva era política en la Alcaldía”.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, miembro del Partido Demócrata, musulmán y referente del ala socialista del partido, se convertirá al asumir el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Ganó las elecciones municipales de noviembre frente al independiente Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Dudas sobre las cifras migratorias de Trump tras el silencio de las agencias federales
December 22, 8:30 AM
By
Noticias
EE.UU. ofrece hasta 3.000 dólares a indocumentados que se autodeporten antes de fin de año
December 22, 8:00 AM
By
Noticias
‘60 Minutes’ aplaza reportaje sobre la megacárcel CECOT y desata tensiones internas en CBS
December 22, 7:00 AM
By
Noticias
Defensa de Luigi Mangione alega conflicto de intereses en pedido de pena de muerte por vínculos entre fiscal general y UnitedHealth
December 20, 8:30 AM
By
LocalNoticias
Congresistas denuncian condiciones precarias de migrantes detenidos por ICE en Nueva York
December 20, 8:30 AM
By
Noticias
Nasry Asfura mantiene la ventaja en Honduras mientras EE.UU. sanciona a funcionarios electorales
December 20, 8:00 AM
By
Noticias
El papa León XIV denuncia la concentración de la riqueza y pide escuchar “el grito de la tierra y de los pobres”
December 20, 8:00 AM
By
Noticias
Trump evalúa dejar de recomendar varias vacunas infantiles y promover decisiones caso por caso
December 20, 6:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *