Menu
Home/Farándula/Larry Ellison respalda con 40.400 millones de dólares la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery

Larry Ellison respalda con 40.400 millones de dólares la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery

Facebook
Twitter
Pinterest
Monticelllo|Dreamstime.com

El multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para respaldar la oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD).

En un comunicado divulgado este lunes, Paramount informó que Ellison asumirá esa garantía como respaldo del financiamiento en capital de la operación y para cubrir posibles reclamaciones por daños contra la compañía en el marco del proceso de adquisición.

Como parte del acuerdo, Ellison se comprometió a no revocar el fideicomiso familiar ni transferir activos de forma que pueda perjudicar la transacción mientras esta se encuentre en curso.

Pese a este respaldo financiero, Paramount mantiene sin cambios su propuesta de comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery por 30 dólares por acción en efectivo, lo que valora la operación en aproximadamente 108.400 millones de dólares.

La noticia se conoce una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la oferta hostil de Paramount, al considerar que no beneficiaba a los accionistas y no mejoraba el acuerdo de fusión previamente alcanzado con Netflix.

Según explicó Paramount, la oferta fue modificada para atender las preocupaciones expresadas por Warner Bros. Discovery, que había calificado la propuesta inicial como insuficiente y con riesgos financieros significativos.

A comienzos de este mes, WBD acordó vender la compañía a Netflix por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda. Ese acuerdo contemplaba un pago de 27,75 dólares por acción mediante una combinación de efectivo y acciones, e incluía los estudios de Warner y la plataforma HBO Max.

La irrupción de Paramount en el proceso abrió una batalla entre dos gigantes del entretenimiento por el control de una de las compañías más influyentes del sector audiovisual.

La reacción del mercado fue inmediata. Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3,6 %, mientras que los títulos de Warner Bros. Discovery avanzaban un 4 %, reflejando la expectativa de los inversores ante un posible aumento de la oferta.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
La moda apuesta por la contrarrevolución: los complementos toman el control en 2026
December 22, 8:00 AM
By
Farándula
Cine y series en 2025: un año marcado por el cine de autor y la televisión incómoda
December 21, 9:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny, Rosalía y Lady Gaga lideran el año musical con discos que marcaron 2025
December 20, 9:00 AM
By
Farándula
Miss Universo enfrenta una tormenta judicial en Tailandia y México tras su última edición
December 20, 9:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny revitaliza la música tradicional de Puerto Rico y marca el rumbo global en 2025
December 19, 9:00 AM
By
Farándula
‘Lux’ de Rosalía es elegido el mejor álbum de 2025 por The Guardian
December 19, 8:00 AM
By
Farándula
Prime Video revela las primeras imágenes de “The Wrecking Crew”
December 18, 4:00 PM
By
Farándula
Amazon lanza Super Saturday con descuentos de última hora antes de Navidad
December 18, 3:00 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *