El multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para respaldar la oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD).

En un comunicado divulgado este lunes, Paramount informó que Ellison asumirá esa garantía como respaldo del financiamiento en capital de la operación y para cubrir posibles reclamaciones por daños contra la compañía en el marco del proceso de adquisición.

Como parte del acuerdo, Ellison se comprometió a no revocar el fideicomiso familiar ni transferir activos de forma que pueda perjudicar la transacción mientras esta se encuentre en curso.

Pese a este respaldo financiero, Paramount mantiene sin cambios su propuesta de comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery por 30 dólares por acción en efectivo, lo que valora la operación en aproximadamente 108.400 millones de dólares.

La noticia se conoce una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la oferta hostil de Paramount, al considerar que no beneficiaba a los accionistas y no mejoraba el acuerdo de fusión previamente alcanzado con Netflix.

Según explicó Paramount, la oferta fue modificada para atender las preocupaciones expresadas por Warner Bros. Discovery, que había calificado la propuesta inicial como insuficiente y con riesgos financieros significativos.

A comienzos de este mes, WBD acordó vender la compañía a Netflix por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda. Ese acuerdo contemplaba un pago de 27,75 dólares por acción mediante una combinación de efectivo y acciones, e incluía los estudios de Warner y la plataforma HBO Max.

La irrupción de Paramount en el proceso abrió una batalla entre dos gigantes del entretenimiento por el control de una de las compañías más influyentes del sector audiovisual.

La reacción del mercado fue inmediata. Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3,6 %, mientras que los títulos de Warner Bros. Discovery avanzaban un 4 %, reflejando la expectativa de los inversores ante un posible aumento de la oferta.