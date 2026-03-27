En el sur de Florida, esta tarta no necesita presentación. La Key Lime Pie nació en los Cayos de Florida cuando la refrigeración era limitada y la leche condensada resolvía el problema. Lo que empezó como una solución práctica terminó convirtiéndose en uno de los postres más icónicos de Estados Unidos.

Su carácter depende del equilibrio. La acidez de la lima debe sentirse clara, pero no agresiva. La leche condensada aporta dulzor y estructura. Y la base de galleta sostiene todo con un contraste crujiente.

No es una tarta pesada. Es fresca, firme y perfecta para cerrar una comida sin saturar.

Ingredientes

Para la base

1 ½ tazas de galletas trituradas

6 cucharadas de mantequilla derretida

2 cucharadas de azúcar

Para el relleno

3 yemas de huevo

1 lata de leche condensada

½ taza de jugo de lima fresco

1 cucharada de ralladura de lima

Para decorar

Crema batida

Rodajas finas de lima

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C. Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y el azúcar hasta formar una textura húmeda. Presiona la mezcla en un molde para tarta formando una base uniforme. Hornea durante 10 minutos y deja enfriar.

Para el relleno:

Bate ligeramente las yemas. Incorpora la leche condensada y mezcla. Añade el jugo y la ralladura de lima y mezcla hasta integrar. Vierte sobre la base ya horneada. Hornea 12 a 15 minutos hasta que el centro esté apenas firme. Deja enfriar completamente y refrigera al menos 3 horas.

Decora con crema batida y rodajas de lima antes de servir.

Detalles que marcan la diferencia

Usa jugo fresco, no embotellado.

No hornees en exceso; el centro debe quedar ligeramente tembloroso al salir.

Refrigera el tiempo suficiente para lograr cortes limpios.

La Key Lime Pie se sirve fría, con el contraste claro entre el relleno suave y la base firme. Es un postre sencillo en ingredientes, pero preciso en ejecución. Cuando está bien equilibrado, no necesita nada más.