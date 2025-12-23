Menu
Macron respalda la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia tras nuevas declaraciones de Trump

Presidente de Francia, Emmanuel Macron. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este martes la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país necesita el territorio por motivos de “seguridad nacional”.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Dinamarca es el garante de ello”, escribió Macron en la red social X, donde aseguró que Francia se suma a la posición del resto de Europa para expresar su “plena solidaridad” con Copenhague.

El mandatario francés recordó que durante su visita a Nuuk en junio pasado ya manifestó de forma explícita el respaldo de Francia “a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y de Groenlandia”, subrayando la importancia de respetar el derecho internacional.

Las declaraciones de Macron llegan un día después de que Trump volviera a insistir en su interés por Groenlandia durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En ese acto, el presidente estadounidense aseguró que “Estados Unidos necesita Groenlandia para la protección nacional” y anunció el nombramiento del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial para el territorio danés.

La decisión fue recibida con fuerte rechazo tanto en Dinamarca como en Groenlandia. En Copenhague se interpretó como una injerencia en asuntos internos, mientras que las autoridades del Gobierno autónomo groenlandés reiteraron que la isla no está en venta y exigieron respeto a su soberanía.

Trump mantiene desde hace años su interés en Groenlandia, incluso antes de iniciar su segundo mandato en la Casa Blanca. En ese contexto, ha criticado en varias ocasiones a Dinamarca por, según él, invertir poco en un territorio estratégico y rico en recursos naturales.

De acuerdo con información publicada en abril por The Washington Post, la Casa Blanca llegó a encargar estudios internos para calcular el costo de una eventual adquisición y administración de Groenlandia, así como los posibles beneficios derivados de la explotación de sus recursos minerales.

A comienzos de este año, Trump fue aún más lejos al afirmar que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla, habitada por unas 57.000 personas y considerada clave para la navegación y la estrategia militar en la región del Ártico.

Las declaraciones han intensificado la tensión diplomática y reforzado el respaldo europeo a Dinamarca frente a cualquier intento de cuestionar la soberanía de Groenlandia.

