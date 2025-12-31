El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que en Estados Unidos se difunden “noticias falsas” sobre Venezuela, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las acusaciones de narcotráfico contra el Gobierno de Caracas.

Durante un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitido por el canal estatal VTV, Maduro sostuvo que los medios estadounidenses ocultan “la verdad” sobre lo que ocurre en el país.

“Todo lo que dicen es mentira. Ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayúu, pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela”, expresó el mandatario, sin referirse a informaciones concretas.

Operaciones militares y narcotráfico

En su discurso, Maduro reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “abatió” el lunes nueve aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, una región fronteriza con Brasil y Colombia.

“¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente. Venezuela está muy bien cuidada y protegida por su FANB y por la fuerza más grande que tiene este país: las mujeres empoderadas, movilizadas y activadas las 24 horas”, afirmó.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Washington asegura que la operación busca combatir el narcotráfico que, según su versión, sale desde Venezuela, mientras que el Gobierno de Maduro interpreta estas acciones como amenazas y un intento de cambio de régimen.

La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal responsable de introducir drogas en territorio estadounidense. Caracas ha rechazado reiteradamente estas acusaciones y sostiene que dicho cartel no existe.

Escalada de tensiones

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado aún más tras el anuncio de Trump de un bloqueo a buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, así como la confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció además un ataque contra una “gran instalación” en un muelle, como parte de su campaña contra el narcotráfico que, según él, tiene origen en Venezuela. Trump no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

El lunes, el New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Hasta el momento, el Gobierno venezolano no se ha pronunciado oficialmente sobre esa información.