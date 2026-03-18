Marc Anthony y Manuel Turizo encabezarán el Garnier Green Fest 2026 en Puerto Rico con un enfoque ecológico

El Garnier Green Fest regresa a Puerto Rico el próximo 9 de mayo con una nueva edición que combinará música y conciencia ambiental. El evento contará con la participación de artistas como Marc Anthony, Manuel Turizo y Los Rivera Destino.

La iniciativa busca reunir a miles de personas en torno a un mensaje claro: promover el reciclaje y generar impacto positivo en el medio ambiente. Además, el festival se ha consolidado como una de las principales propuestas ecológicas en la isla.

Música con propósito ambiental

El Garnier Green Fest se celebra bajo el lema “Súbele el volumen al cambio”. Con esta propuesta, los organizadores pretenden incentivar acciones concretas a favor del planeta.

Según explicó Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe, el evento ha logrado resultados importantes en ediciones anteriores. En total, se han reciclado más de 78.000 libras de plástico gracias a la participación del público.

Por eso, este año el objetivo es ampliar ese impacto y seguir motivando a la comunidad a adoptar hábitos sostenibles.

Reciclaje como entrada al evento

A diferencia de otros festivales, el Garnier Green Fest exige una condición para ingresar. Los asistentes deben entregar un ‘green bag’ lleno de plástico reciclable, específicamente de tipo 1 y 2.

De este modo, el evento convierte la asistencia en una acción directa de reciclaje. Asimismo, refuerza el compromiso colectivo con el cuidado del entorno.

Un reto ambiental en Puerto Rico

Por otra parte, el contexto ambiental en Puerto Rico hace que este tipo de iniciativas sean cada vez más relevantes. Actualmente, la tasa de reciclaje en la isla apenas supera el 7 %.

Además, los vertederos se encuentran cerca de su capacidad máxima, lo que plantea un desafío urgente en la gestión de residuos.

Finalmente, el Garnier Green Fest no solo ofrece entretenimiento. También se posiciona como una plataforma para impulsar cambios reales en la forma en que las personas consumen y reciclan.