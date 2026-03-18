Los partidos NBA hoy presentan tres enfrentamientos destacados que pueden marcar el ritmo de la semana. Celtics, Warriors, Lakers, Magic, Nuggets y Suns protagonizan duelos con antecedentes interesantes y tendencias recientes que llaman la atención.

Además, cada uno de estos encuentros llega con contextos muy distintos, lo que añade más tensión a la jornada.

Celtics vs Warriors en Boston

El primero de los partidos NBA hoy enfrenta a Boston Celtics y Golden State Warriors en el TD Garden. Históricamente, Boston ha dominado en casa con una marca de 116-41 frente a Golden State en temporada regular.

Asimismo, los Celtics han ganado 3 de los últimos 5 enfrentamientos en su cancha. En tres de esos partidos, el marcador superó los 230.5 puntos totales, lo que refleja duelos de alta anotación.

En cuanto al momento actual, Boston llega con mejor forma tras ganar 7 de sus últimos 10 partidos. Por el contrario, los Warriors han tenido dificultades recientes, con marca de 3-7 en ese mismo tramo.

Lakers vs Magic en Orlando

Por otra parte, los Lakers visitan al Orlando Magic en un duelo que también presenta contrastes. Los angelinos dominan el historial con marca de 46-27 en temporada regular.

Sin embargo, solo han ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos, lo que muestra un cambio reciente en la dinámica.

Además, en tres de esos cinco partidos se superaron los 220.5 puntos totales, lo que sugiere encuentros abiertos.

Un factor clave será Luka Doncic, quien ha tenido actuaciones destacadas frente a Orlando como visitante. En ese escenario, ha anotado 32 puntos o más en tres de sus últimos cinco partidos y mantiene un promedio cercano a los 33 puntos por juego.

Nuggets vs Suns en Phoenix

Finalmente, los partidos NBA hoy incluyen el enfrentamiento entre Denver Nuggets y Phoenix Suns. Denver llega con ventaja tras ganar ambos duelos de esta temporada.

En esos encuentros, además, se superaron los 240.5 puntos totales, lo que indica una tendencia ofensiva marcada.

Por otra parte, los Nuggets han ganado tres de sus últimos cinco partidos como visitantes ante Phoenix y acumulan dos victorias consecutivas en esa condición.

Nikola Jokic será nuevamente una pieza clave. El pívot ha superado los 25.5 puntos en tres de sus últimos cinco partidos en Phoenix y esta temporada promedia 28.5 puntos como visitante.

Jornada con tendencias claras

En conjunto, los partidos NBA hoy presentan patrones interesantes. Algunos equipos llegan en mejor forma, mientras que otros intentan revertir rachas negativas.

De este modo, la jornada ofrece tanto duelos equilibrados como enfrentamientos con tendencias ofensivas marcadas, lo que promete partidos intensos en distintos escenarios de la liga.