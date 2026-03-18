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Zendaya desmiente rumores de boda secreta con Tom Holland tras viralización de imágenes falsas

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© Starstock | Dreamstime.com

Zendaya boda se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de supuestas imágenes de una ceremonia secreta con Tom Holland. Sin embargo, la actriz ha desmentido de forma clara que esas fotografías sean reales.

La intérprete abordó el tema durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, donde reaccionó con sorpresa ante la situación. Además, explicó que muchas personas fueron engañadas por las imágenes generadas con inteligencia artificial.

Imágenes falsas que confundieron a muchos

El caso de Zendaya boda se viralizó después de que circularan fotos que aparentaban mostrar una ceremonia privada. Estas imágenes fueron creadas con tecnología de IA, pero lograron convencer a numerosos usuarios.

“Mucha gente ha sido engañada”, comentó la actriz. Mientras tanto, relató que incluso en su vida diaria recibió comentarios sobre lo “hermosas” que eran sus supuestas fotos de boda.

Por eso, tuvo que aclarar repetidamente que se trataba de contenido falso. “Cariño, son IA. No son reales”, explicó, evidenciando el alcance de la confusión.

Rumores que surgieron desde su entorno cercano

Además de las redes sociales, los rumores también se alimentaron de declaraciones previas. A principios de marzo, su estilista de confianza aseguró que la boda ya se había celebrado, lo que intensificó las especulaciones.

Asimismo, la actriz reveló que algunas personas de su entorno cercano llegaron a molestarse. Creían que no habían sido invitadas a la supuesta ceremonia privada con Holland.

Este detalle refleja hasta qué punto las imágenes y los comentarios lograron parecer creíbles.

Zendaya evita confirmar detalles personales

Sin embargo, Zendaya no aclaró directamente el estado actual de su relación con Tom Holland. La actriz se limitó a desmentir las imágenes y a abordar la confusión generada.

Mientras tanto, aprovechó su aparición en televisión para promocionar su próxima película, en la que comparte pantalla con Robert Pattinson y que llegará a los cines a finales de mayo.

El impacto de la inteligencia artificial en los rumores

Finalmente, el caso de Zendaya boda vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la inteligencia artificial en la difusión de información falsa.

De este modo, la facilidad para crear imágenes realistas está generando nuevos retos, especialmente en el ámbito de las celebridades, donde los rumores se propagan rápidamente.

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