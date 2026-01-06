María Corina Machado agradece a Trump por la captura de Maduro

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que calificó como acciones valientes que derivaron en la captura de Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News, donde la dirigente opositora abordó el nuevo escenario político que enfrenta Venezuela.

María Corina Machado recordó que en octubre pasado dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado, un reconocimiento que, según explicó, recibió en circunstancias complejas. Detalló que tuvo que abandonar Venezuela de forma clandestina para viajar a Oslo, aunque llegó demasiado tarde para participar en la ceremonia oficial de entrega del galardón. Ese episodio, afirmó, reflejó los riesgos personales que ha enfrentado por su oposición abierta al gobierno de Maduro.

Durante la entrevista, Machado señaló que su intención es regresar a Venezuela lo antes posible para participar activamente en la reconstrucción del país. Aclaró que no ha mantenido contacto directo con Trump desde la captura de Maduro, pero destacó que las decisiones tomadas por Washington han cambiado de manera significativa el panorama político venezolano.

María Corina Machado sostuvo que el movimiento opositor que encabeza tiene un proyecto claro para el futuro del país. Aseguró que, bajo su liderazgo, Venezuela podría convertirse en un centro energético para las Américas, aprovechando sus vastos recursos naturales. Además, afirmó que su propuesta incluye el restablecimiento del Estado de derecho como base para garantizar seguridad jurídica a la inversión extranjera y fomentar el desarrollo económico.

La dirigente opositora también subrayó la importancia de crear las condiciones necesarias para que millones de venezolanos que abandonaron el país durante el gobierno de Maduro puedan regresar. Según Machado, la diáspora es una consecuencia directa del colapso institucional y económico, y su retorno sería clave para la reconstrucción nacional.

En el plano político, María Corina Machado afirmó que la oposición obtendría más del 90 por ciento de los votos en unas elecciones libres y justas. Sin embargo, reconoció que el respaldo internacional no es uniforme. El propio Trump ha evitado apoyarla públicamente, al declarar recientemente que considera que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

Pese a ello, la dirigente opositora insistió en que su legitimidad proviene del respaldo ciudadano y de una propuesta centrada en la democracia, la libertad y la reconstrucción institucional. Sus declaraciones reflejan tanto el optimismo de la oposición ante un cambio de escenario como las tensiones que persisten en torno al liderazgo político del país.