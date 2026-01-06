Netflix estrenará el próximo 12 de enero One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental que ofrece una mirada íntima y detallada al proceso de creación de la temporada final de Stranger Things, una de las series más influyentes de la televisión contemporánea. La plataforma confirmó el lanzamiento a través de su sitio oficial TUDUM.

El documental Stranger Things se presenta como un recorrido profundo por los años de trabajo que culminaron en la última entrega de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. Según Netflix, la producción permite a los espectadores adentrarse en el esfuerzo creativo, técnico y emocional que definió el cierre de una historia que marcó a toda una generación.

La película también funciona como una crónica tras bambalinas que acompaña al elenco, a los creadores y al equipo técnico durante el rodaje de la temporada final. A lo largo del documental Stranger Things, se muestran momentos clave del proceso creativo y el impacto personal que tuvo el final de la serie en quienes formaron parte de ella desde sus inicios.

La dirección del proyecto estuvo a cargo de Martina Radwan, conocida por su trabajo en Girls State. Radwan pasó un año completo siguiendo de cerca al equipo de la serie, documentando tanto los aspectos técnicos como las emociones que acompañaron el cierre de una producción que se convirtió en un fenómeno global. La directora expresó públicamente su agradecimiento a los hermanos Duffer por permitirle registrar de primera mano esta etapa decisiva.

El elenco principal, encabezado por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, también ocupa un lugar central en el documental. Las imágenes muestran la evolución de los actores y la despedida de los personajes que interpretaron durante cinco temporadas, cuyo último episodio se estrenó el pasado 31 de diciembre.

El tráiler difundido por Netflix revela escenas inéditas del rodaje y captura momentos de gran carga emocional. En él se observa a Matt y Ross Duffer dirigiéndose al elenco y al equipo entre lágrimas, en un adiós que refleja la dimensión personal y profesional del proyecto.

Con este estreno, Netflix busca ofrecer a los seguidores una última inmersión en el universo de la serie. El documental Stranger Things no solo celebra el éxito de la producción, sino que también documenta el cierre de una etapa que transformó la carrera de sus creadores y dejó una huella duradera en la cultura popular.