Daddy Yankee ABCD Feat. Alex Zurdo (Official Video)

Daddy Yankee ABCD Feat. Alex Zurdo (Official Video)

Foto: Youtube/Daddy Yankee/ ALEX ZURDO MUSIC.

Daddy Yankee se une con Alex Zurdo en ABCD, un video oficial que mezcla ritmo urbano con mensaje positivo y energía que no se detiene. En el Daddy Yankee ABCD Feat. Alex Zurdo video oficial, la vibra es de puro empuje: letras que motivan, beats que contagian y una producción que no pierde ritmo un segundo. La canción tiene todo el flow que esperas de Yankee, combinado con la frescura y fuerza lírica de Alex Zurdo, creando una colaboración que suena global pero con corazón latino bien plantado. El video acompaña con escenas llenas de movimiento, actitud y esa sensación de “vamos pa’ fuera” en cada toma.

Este estreno no solo se escucha, se siente como impulso para seguirle dando duro a la vida.

El Especialito

