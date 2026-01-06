El Real Madrid completó en la mañana del Día de Reyes su segundo y último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. La sesión confirmó una noticia clave para el equipo blanco: Kylian Mbappé no se recuperó a tiempo y será baja en la semifinal ante el Atlético de Madrid.

El delantero francés arrastra un esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de diciembre durante un entrenamiento abierto al público. Esa lesión ya le había impedido disputar el primer partido de 2026 frente al Real Betis en LaLiga, y este martes volvió a dejarlo al margen del grupo. Ante la imposibilidad de probarse en el entrenamiento, el cuerpo técnico decidió que Mbappé permanezca en Madrid para continuar con su recuperación.

La ausencia de Mbappé Supercopa representa un contratiempo importante para el Real Madrid de cara al derbi madrileño. No obstante, el club mantiene abierta la puerta a una posible incorporación tardía del francés si el equipo logra avanzar a la final. En ese escenario, Mbappé viajaría el viernes a Yeda para unirse a la concentración, siempre y cuando su evolución médica sea favorable.

La sesión se desarrolló en una mañana especialmente fría en la capital, con temperaturas cercanas a los tres grados. Xabi Alonso contó con todos los jugadores disponibles tras la jornada previa de recuperación para los titulares. Entre las notas positivas destacó la mejoría del central Dean Huijsen, que superó una sobrecarga muscular y volvió a entrenar con normalidad tras perderse el último encuentro liguero.

También se confirmó el avance en la recuperación del capitán Dani Carvajal, quien completó su cuarta sesión consecutiva con el grupo. El lateral continúa ganando ritmo competitivo tras más de dos meses y medio de baja y se acerca progresivamente a su regreso oficial.

El entrenamiento comenzó con trabajo de activación en el gimnasio y sobre el césped, seguido de ejercicios de movilidad, rondos y una rueda de pases con enfoque táctico. La jornada concluyó con un partido de entrenamiento y ejercicios de definición a centros laterales, según informó el club.

Además de Mbappé Supercopa, tampoco se entrenaron con el grupo Éder Militao, que sigue con su tratamiento por una lesión muscular, ni Trent Alexander Arnold, quien viajará a Arabia Saudí pese a no estar disponible para jugar por molestias físicas.

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda, tras la disputa del primer cruce entre Barcelona y Athletic Club. El equipo blanco realizará un último entrenamiento el miércoles en el estadio que albergará el derbi madrileño.