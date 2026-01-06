Menu
Home/Deportes/Mbappé se queda fuera del derbi y no jugará la semifinal de la Supercopa

Mbappé se queda fuera del derbi y no jugará la semifinal de la Supercopa

Facebook
Twitter
Pinterest
El delantero del Real Madrid Vinicius Jr y su compañero David Alaba, durante el entrenamiento del pasado 3 de enero en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/Kiko Huesca

El Real Madrid completó en la mañana del Día de Reyes su segundo y último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. La sesión confirmó una noticia clave para el equipo blanco: Kylian Mbappé no se recuperó a tiempo y será baja en la semifinal ante el Atlético de Madrid.

El delantero francés arrastra un esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de diciembre durante un entrenamiento abierto al público. Esa lesión ya le había impedido disputar el primer partido de 2026 frente al Real Betis en LaLiga, y este martes volvió a dejarlo al margen del grupo. Ante la imposibilidad de probarse en el entrenamiento, el cuerpo técnico decidió que Mbappé permanezca en Madrid para continuar con su recuperación.

La ausencia de Mbappé Supercopa representa un contratiempo importante para el Real Madrid de cara al derbi madrileño. No obstante, el club mantiene abierta la puerta a una posible incorporación tardía del francés si el equipo logra avanzar a la final. En ese escenario, Mbappé viajaría el viernes a Yeda para unirse a la concentración, siempre y cuando su evolución médica sea favorable.

La sesión se desarrolló en una mañana especialmente fría en la capital, con temperaturas cercanas a los tres grados. Xabi Alonso contó con todos los jugadores disponibles tras la jornada previa de recuperación para los titulares. Entre las notas positivas destacó la mejoría del central Dean Huijsen, que superó una sobrecarga muscular y volvió a entrenar con normalidad tras perderse el último encuentro liguero.

También se confirmó el avance en la recuperación del capitán Dani Carvajal, quien completó su cuarta sesión consecutiva con el grupo. El lateral continúa ganando ritmo competitivo tras más de dos meses y medio de baja y se acerca progresivamente a su regreso oficial.

El entrenamiento comenzó con trabajo de activación en el gimnasio y sobre el césped, seguido de ejercicios de movilidad, rondos y una rueda de pases con enfoque táctico. La jornada concluyó con un partido de entrenamiento y ejercicios de definición a centros laterales, según informó el club.

Además de Mbappé Supercopa, tampoco se entrenaron con el grupo Éder Militao, que sigue con su tratamiento por una lesión muscular, ni Trent Alexander Arnold, quien viajará a Arabia Saudí pese a no estar disponible para jugar por molestias físicas.

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda, tras la disputa del primer cruce entre Barcelona y Athletic Club. El equipo blanco realizará un último entrenamiento el miércoles en el estadio que albergará el derbi madrileño.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Travis Kelce deja en el aire su futuro tras una temporada para el olvido de los Chiefs
January 6, 4:00 AM
By
Deportes
Checo Pérez revela por qué ser compañero de Verstappen fue su mayor reto
January 5, 8:00 AM
By
Deportes
La NBA ofrece una noche cargada de duelos clave en la jornada de hoy
January 5, 8:00 AM
By
Deportes
Camille Rast gana en Kranjska Gora y aprieta la lucha por la Copa del Mundo
January 3, 9:00 AM
By
Deportes
China y Suiza arrancan con victoria en la United Cup de Australia
January 3, 8:00 AM
By
Deportes
Venus Williams regresa al Abierto de Australia y hace historia a los 45 años
January 2, 9:00 AM
By
Deportes
2026: el año en que América se convierte en el centro del deporte mundial
January 2, 8:00 AM
By
Deportes
FIFA sanciona al Botafogo con tres mercados sin fichar por el caso Thiago Almada
December 31, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *