El Marry Me Chicken no nació en Italia ni en Francia. Es una receta moderna que se volvió popular por una razón sencilla. Es cremosa, aromática y lo suficientemente elegante para sentirse especial sin ser complicada. Para San Valentín, funciona porque combina comodidad y presencia. Se cocina en una sola sartén, pero el resultado se siente cuidado.

La base es clara. Pechugas de pollo doradas, salsa cremosa con ajo, tomate seco y parmesano, y un toque de hierbas que equilibra la riqueza. No es un plato pesado si se ejecuta bien. El secreto está en el punto del pollo y en no dejar que la crema hierva sin control.

Ingredientes

4 pechugas de pollo

Sal y pimienta negra al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo picados

1/2 taza de tomates secos en tiras

1 taza de crema

1/2 taza de caldo de pollo

1/2 taza de queso parmesano rallado

1 cucharadita de tomillo seco o fresco

1 cucharadita de hojuelas de chile, opcional

Perejil fresco picado

Preparación

Sazona el pollo con sal y pimienta por ambos lados. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Dora el pollo por ambos lados hasta que esté bien sellado. Retira y reserva. En la misma sartén, añade el ajo y cocina unos segundos hasta que suelte aroma. Incorpora los tomates secos y mezcla. Añade la crema y el caldo. Cocina a fuego medio bajo hasta que la salsa empiece a espesar ligeramente. Agrega el parmesano y el tomillo. Mezcla hasta integrar. Regresa el pollo a la sartén y cocina a fuego bajo hasta que esté completamente cocido y la salsa tenga cuerpo. Ajusta sal y añade hojuelas de chile si deseas un toque picante. Termina con perejil fresco antes de servir.

Consejos útiles

No sobrecocines el pollo. Debe quedar jugoso por dentro.

Si la salsa espesa demasiado, añade un poco más de caldo caliente.

El parmesano debe incorporarse fuera de hervor fuerte para evitar que se corte.

Funciona bien con pasta, puré o pan rústico.

El Marry Me Chicken se sirve caliente, con la salsa cubriendo generosamente el pollo. Es un plato pensado para una cena íntima, donde el sabor es suficiente y no hace falta nada más que una buena conversación y tiempo compartido.